Willie Nelson annonce la programmation de la tournée du festival Outlaw

Willie Nelson a partagé la programmation de la tournée 2021 du Outlaw Music Festival présentée par Nelson et Blackbird. Le festival, qui présentera une programmation changeante à partir de la sélection d’artistes annoncée, débutera à Austin, au Texas, en août et se poursuivra jusqu’en octobre, où il se terminera à Wheatland, l’amphithéâtre Toyota de Californie.

La tournée de quatorze dates comprendra des apparitions de Chris Stapleton, Sturgill Simpson, The Avett Brothers, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Gov’t Mule, Lucinda Williams, Ryan Bingham, Margo Price, Yola, Kathleen Edwards et Ida Mae.

Nelson et sa famille dirigeront le festival, jouant des chansons de ses dizaines d’albums, y compris ses deux projets les plus récents That’s Life et First Rose of Spring.

«La tournée du festival de musique Outlaw a toujours consisté à réunir la famille et les amis pour une belle journée de musique et de plaisir, et avec l’incroyable groupe d’artistes qui nous rejoignent, cette année promet d’être notre tournée hors-la-loi la plus spéciale à ce jour», a déclaré Nelson. dans un rapport.

Les billets pour le Outlaw Music Festival 2021 seront mis en vente ce jeudi 27 mai via le site officiel de Blackbird Presents. Consultez les dates de la tournée et les invités en vedette pour chaque spectacle ci-dessous.

8/22 – Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheatre (avec Chris Stapleton, Ryan Bingham et Yola)

9/10 – Gilford, NH @ Bank of New Hampshire Pavilion (avec Sturgill Simpson, Gov’t Mule et Margo Price)

9/11 – Philadelphie, PA @ Pavillon TD au Mann (avec Sturgill Simpson, Gov’t Mule et Margo Price)

9/12 – Saratoga, NY – Saratoga Performing Arts Center (avec Sturgill Simpson, Gov’t Mule et Margo Price)

9/17 – Virginia Beach, VA @ Veterans United Home Loans Amphitheatre (avec Sturgill Simpson, Gov’t Mule et Margo Price)

9/18 – Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek (avec Sturgill Simpson, Gov’t Mule et Margo Price)

9/19 – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion (avec Sturgill Simpson, Gov’t Mule et Margo Price)

22/09 – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre (avec Sturgill Simpson, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, & Kathleen Edwards)

9/24 – Columbia, MD @ Merriweather Post Pavilion (avec Sturgill Simpson, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, & Kathleen Edwards)

10/15 – Phoenix, AZ @ Ak-Chin Pavilion (avec les Avett Brothers, Gov’t Mule, Lucinda Williams et Ida Mae)

10/16 – Irvine, CA – Amphithéâtre Five Point (avec les Avett Brothers, Gov’t Mule, Lucinda Williams et Ida Mae)

17/10 – San Diego, Californie @ Cal Coast Credit Union Open Air Theatre (avec les Avett Brothers & Ida Mae)

23/10 – Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre (avec les Avett Brothers, Gov’t Mule, Lucinda Williams et Ida Mae)

24/10 – Wheatland, CA @ Toyota, Amphitheatre (avec les Avett Brothers, Gov’t Mule, Lucinda Williams et Ida Mae)