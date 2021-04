Willie Nelson demande à Biden de déclarer 4/20 fête nationale ⋆ .

Légende de la musique country et passionné de pot Willie Nelson appelle le président Joe Biden de déclarer le 20 avril une fête nationale célébrant la marijuana.

Nelson et son organisation de concerts basée au Texas, Luck Reunion, ont lancé une pétition Change.org adressée à Biden et aux «membres distingués du Congrès», les exhortant à reconnaître le 4/20 comme le début des «High Holidays», qui s’étendraient sur neuf jours jusqu’à l’anniversaire du chanteur le 29 avril.

«Nous pensons que la reconnaissance des ‘High Holidays’ ouvre la porte à un dialogue indispensable soutenant les nombreux avantages du cannabis tout en aidant à éliminer les stigmates injustifiés qui entourent actuellement cette plante incroyable», lit-on dans la lettre.

Il déclare en outre: «Veuillez souffler, souffler et transmettre ceci à vos amis du Congrès pour examen.»

La lettre se termine par «les paroles immortelles de Willie», qui a été cité comme disant: «Je pense que les gens doivent être sensibilisés au fait que la marijuana n’est pas une drogue. La marijuana est une herbe et une fleur. Dieu l’a mis ici. S’Il l’a mis ici et qu’Il veut que cela grandisse, qu’est-ce qui donne au gouvernement le droit de dire que Dieu a tort? »

Les #HighHolidays commencent le 20/04 et se terminent le jour de l’anniversaire de Willie Nelson – 29/04. Help Luck et l’un des saints patrons du cannabis, Willie, font des High Holidays une période de vacances officiellement reconnue en signant la pétition à https://t.co/BPqgXsTpZB #PassItOn pic.twitter.com/BdnIKMSAxb – Réunion de chance (@LuckReunion) 2 avril 2021

La pétition arrive avant que Nelson et Luck Reunion ne lancent leur convention virtuelle sur le cannabis «Luck Summit: Planting the Seed», qui débute le 26 avril.

Selon un communiqué de presse, la convention vise à «déstigmatiser, éduquer et promouvoir la culture du cannabis de manière informative et divertissante». En plus des tables rondes et des conférenciers principaux, l’événement comprendra des performances musicales, des sketches humoristiques, des cours de cuisine et plus encore.

