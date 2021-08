SAULE a annoncé sa tournée d’automne en tête d’affiche 2021. Le life Tour débutera à l’Observatoire de Santa Ana, en Californie, le 14 septembre. Les temps forts incluent The Fonda à Los Angeles, CA, le 26 septembre, Thalia Hall à Chicago, IL, le 3 octobre, et Ailleurs à Brooklyn, NY, le 11 octobre.

Plus tôt cette semaine, WILLOW a publié une vidéo de performance de son morceau, « Lipstick », de son nouvel album récemment sorti, dernièrement, je ressens TOUT (MSFTSMusic/Roc Nation). Il suit le clip officiel de son single explosif “exploit d’âme transparente. Travis Barker », qui a été nominé pour un MTV Video Music Award la semaine dernière dans la catégorie “Meilleure alternative”.

WILLOW a également annoncé 2022 US dates de tournée avec Billie Eilish. Les temps forts incluent deux nuits au Madison Square Garden à New York les 18 et 19 février et au Forum à Los Angeles le 8 avril. WILLOW jouera également au festival Life Is Beautiful à Las Vegas le vendredi 17 septembre.

Dernièrement, toutes les chansons de I feel EVERYTHING ont été écrites par WILLOW avec la production et la co-écriture sur des morceaux sélectionnés de son collaborateur de longue date Tyler Cole. L’album a été enregistré à Los Angeles aux Conway Studios avec une batterie supplémentaire de Matt Chamberlain. WILLOW joue de la guitare partout.

Dates de la tournée WILLOW :

14 septembre – L’Observatoire – Santa Ana, Californie

17 septembre – Festival Life is Beautiful – Las Vegas, NV

18 septembre – Salle de bal Regency – San Francisco, Californie

19 septembre – The Catalyst – Santa Cruz, Californie

21 septembre – The Showbox at Market – Seattle, WA

22 septembre – Roseland Theatre – Portland, OR

23 septembre – McDonald Theatre – Eugene, OR

26 septembre – La Fonda – Los Angeles, Californie

29 septembre – Arbres – Dallas, Texas

30 septembre – White Oak Music Hall – Houston, Texas

03 octobre – Thalia Hall – Chicago, Illinois

04 octobre – St. Andrews Hall – Détroit, MI

06 octobre – M. Smalls – Pittsburgh, Pennsylvanie

11 octobre – Ailleurs – Brooklyn, NY

12 octobre – Theatre of Living Arts – Philadelphie, PA

13 octobre – Royale – Boston, MA

16 octobre – Le Fillmore Silver Spring – Silver Spring, MD

17 octobre – The Underground – Charlotte, Caroline du Nord

19 octobre – Au centre de la scène – Atlanta, GA

03 février – Smoothie King Center – La Nouvelle-Orléans, LA*

05 février – State Farm Arena – Atlanta, GA*

06 février – Spectrum Music Center – Charlotte, Caroline du Nord*

08 février – PPG Paints Arena – Pittsburgh, PA*

09 février – Capital One Arena – Washington DC*

10 février – Bryce Jordan Center – Université de PA*

12 février – KeyBank Center – Buffalo, NY*

13 février – Wells Fargo Center – Philadelphie, Pennsylvanie*

15 fév – Centre Bell – Montréal, QC CANADA*

16 février – Scotiabank Arena – Toronto, ON CANADA*

18 février – Madison Square Garden – New York, NY*

19 février – Madison Square Garden – New York, NY*

20 février – Jardin TD – Boston, MA*

22 février – Prudential Center – Newark, NJ*

08 avril – Le Forum – Inglewood, Californie*

* Soutenir Billie Eilish