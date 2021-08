Willow et Travis Barker publient une vidéo de performance de « Lipstick »

WILLOW a sorti une vidéo en direct pour sa chanson “Lipstick”, extraite de son nouvel album d’inspiration pop-punk dernièrement je ressens TOUT. La performance comprend un batteur légendaire Travis Barker l’accompagnant.

« Dernièrement, je pense que TOUT est une expression musicale d’essayer de percevoir à la fois la joie et la douleur à travers une lentille tout aussi compatissante et ludique », dit WILLOW. Sur les 11 titres de l’album, WILLOW avait déjà sorti “Lipstick” et le premier single explosif “exploit d’âme transparente. Travis Barker. Dans le mois qui a suivi sa sortie, “transparentsoul feat. Travis Barker” a amassé 36 millions de streams et est devenu la première entrée Hot 100 de WILLOW. La chanson, actuellement n°18 sur l’Alternative Chart, était le single le plus ajouté à Alternative Radio la semaine dernière et le n°2 le plus grand gagnant, sautant huit places. Aujourd’hui, WILLOW a publié un visualiseur pour l’hymne pop-punk, “GROW – WILLOW, Avril Lavigne feat. Travis Barker.

Dernièrement, toutes les chansons de I feel EVERYTHING ont été écrites par WILLOW avec la production et la co-écriture sur certains morceaux de son collaborateur de longue date Tyler Cole. L’album a été enregistré à Los Angeles aux Conway Studios avec une batterie supplémentaire de Matt Chamberlain. WILLOW joue de la guitare partout.

Sur le disque, WILLOW canalise les héros pop-punk et emo qu’elle adorait lorsqu’elle était adolescente, comme Avril Lavigne, My Chemical Romance et Paramore. “Je pensais que c’était vraiment un exutoire pour une nouvelle énergie que je voulais apporter à ma musique”, dit-elle.

Il a également été récemment annoncé que WILLOW rejoindra Billie Eilish lors de sa tournée Happier Than Ever. WILLOW rejoindra Billie aux États-Unis en février, avant les équipes de Duckwrth pour les dates de mars. Jessie Reyez se joindra à un spectacle californien et à quelques concerts au Royaume-Uni, tandis qu’Arlo Parks et Girl in Red la rejoindront pour un rendez-vous à Londres chacun.

