Willow, Jessie Reyez et Duckwrth s’apprêtent à rejoindre Billie Eilish en tournée

Billie Eilish prend la route pour une tournée mondiale en soutien à son nouvel album, Plus heureux que jamais. Les actes d’ouverture comprendront Jessie Reyez, qui a déjà été confirmé, en plus de SAULE, Duckwrth, Jungle, Arlo Parks et Girl in Red.

WILLOW rejoindra Billie aux États-Unis en février, avant les équipes de Duckwrth pour les dates de mars. Jessie Reyez se joindra à un spectacle californien et à quelques concerts au Royaume-Uni, tandis qu’Arlo Parks et Girl in Red la rejoindront pour un rendez-vous à Londres chacun.

Partant de la Nouvelle-Orléans le 3 février, la course d’arène nord-américaine de 32 dates fera des arrêts à travers l’Amérique du Nord, avant de traverser l’Atlantique pour une tournée d’arène de 18 dates à travers l’Europe et le Royaume-Uni, à partir du 3 juin.

L’artiste et compositrice sept fois primée aux Grammy Awards a également confirmé qu’elle poursuivrait son travail avec le partenaire de développement durable REVERB pour sa tournée Happier Than Ever, The World Tour, avec le Billie Eilish Action Village face aux fans à chaque spectacle qui se concentrera sur action climatique et justice climatique, en accueillant et en soutenant le BIPOC et les organisations environnementales dirigées par des femmes, ainsi qu’un programme complet via la prochaine campagne Music Climate Revolution de REVERB.

C’est une période excitante pour WILLOW, qui interprétera sûrement des tubes de son nouvel album, dernièrement, je ressens TOUT.

« Dernièrement, je pense que TOUT est une expression musicale d’essayer de percevoir à la fois la joie et la douleur à travers une lentille tout aussi compatissante et ludique », dit WILLOW. Sur les 11 titres de l’album, WILLOW avait déjà sorti “Lipstick” et le premier single explosif “exploit d’âme transparente. Travis Barker. Dans le mois qui a suivi sa sortie, “transparentsoul feat. Travis Barker” a amassé 36 millions de streams et est devenu la première entrée Hot 100 de WILLOW. La chanson, actuellement n°18 sur l’Alternative Chart, était le single le plus ajouté à Alternative Radio la semaine dernière et le n°2 plus grand gagnant, sautant huit places. Aujourd’hui, WILLOW a publié un visualiseur pour l’hymne pop-punk, “GROW – WILLOW, Avril Lavigne feat. Travis Barker.

Achetez ou diffusez plus heureux que jamais.