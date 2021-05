WILLOW partage le clip de “Transparent Soul” avec Travis Barker

Une force en plein essor dans le dernier renouveau du pop punk, Willow Smith, qui joue le rôle de WILLOW, a partagé le clip de son nouveau single “âme transparente” avec Clignotement-182 le batteur Travis Barker. La vidéo trouve WILLOW naviguant dans une fête mouvementée et ciblée par des forces étranges.

“Je suis tellement heureuse d’avoir pu réunir ces deux parties de moi-même, cette partie spirituelle de moi-même dans ce monde d’angoisse pop-punk que je voulais créer pour la vidéo”, a déclaré WILLOW dans une déclaration à Spin. “Je suis tellement honoré et excité que vous le voyiez.”

Contrairement au visuel de la performance sorti aux côtés du single en avril, le clip officiel est plus théâtral. Entre ses moments sur scène aux côtés de Barker, WILLOW se retrouve à fuir la présence d’une silhouette sans visage à laquelle elle ne semble pas pouvoir échapper.

“transparentsoul” figurera sur le cinquième album studio du chanteur, qui a pris vie pendant les fermetures de quarantaine de l’année dernière et s’inspire fortement des influences emo et punk.

“Je suis tellement reconnaissante pour cette mélodie parce qu’elle a été créée dans une période si introspective (au cours des deux premiers mois de quarantaine)”, dit-elle. “C’est la chanson qui m’a prouvé que je devais abandonner les insécurités que j’avais à propos de faire un projet de ce genre.”

Titre et date de sortie imminents, le prochain album de WILLOW devrait sortir cet été via Roc Nation et MSFTSMusic, le label fondé par le frère du chanteur, Jaden Smith.

Le dernier single de WILLOW “transparentsoul” avec Travis Barker est maintenant disponible.