WILLOW partage le nouveau single « Lipstick » de « Dernièrement, je ressens tout »

WILLOW a partagé le dernier single de son prochain album Lately I Feel Everything sorti le 16 juillet via Roc Nation et MSFTS Music. “Lipstick” présente le son rock que le chanteur et auteur-compositeur a présenté sur le single principal de l’album « âme transparente » avec Clignotement-182 le batteur Travis Barker.

“Lipstick” a été écrit et produit uniquement par WILLOW qui a partagé la chanson avec un visuel intime. La composante visuelle se concentre sur les yeux et les lèvres de la chanteuse alors que des images vives sont projetées sur son visage. La production de batterie lourde de la chanson s’aligne directement sur la mission du chanteur de faire avancer la scène pop-punk/rock.

« Je voulais faire savoir aux autres personnes de couleur que nous devrions pouvoir faire ce que nous voulons ; nous devrions pouvoir crier, grogner et déchiqueter », a déclaré WILLOW à Billboard dans une récente interview. “Et avec l’histoire de ce que nous avons dû endurer dans ce pays, je pense que le rock est un endroit assez parfait pour le faire.”

Dernièrement, I Feel Everything suit The Anxiety en 2020, le projet de collaboration du chanteur avec Tyler Cole, et WILLOW en 2019. Comme son équipe l’aurait voulu, l’album n’est qu’un début pour la musicienne de longue date.

“C’est un espace qu’elle va posséder au fil du temps”, a déclaré la co-présidente de Roc Nation, Shari Bryant. « C’est tellement authentique, et cela correspond à ce que représente la musique punk : il s’agit de ressentir votre confiance. »

“transparentsoul” a été un moment décisif pour WILLOW sur la voie de la création de Lately I Feel Everything. “Je suis tellement reconnaissante pour cette chanson parce qu’elle a été créée dans une période si introspective (au cours des deux premiers mois de quarantaine)”, avait-elle déclaré. “C’est la chanson qui m’a prouvé que je devais abandonner les insécurités que j’avais à propos de faire un projet de ce genre.”

Dernièrement, je sens tout de WILLOW est sorti le 16 juillet et disponible en pré-commande dès maintenant.