Willow recrute Kid Cudi pour « Transparent Soul Remix »

SAULE a partagé un remix de son énorme single « transparentsoul » mettant en vedette une icône du genre Kid Cudi. Travis Barker figure également à la batterie.

«Je suis tellement reconnaissant pour cette chanson car elle a été créée pendant une période si introspective pendant la quarantaine. La solitude m’a permis de faire une introspection et de vraiment abandonner les insécurités que j’avais à propos de la réalisation d’un projet dans ce genre », explique WILLOW. « Je suis humilié et reconnaissant que Kid Cudi soit maintenant capable d’apporter sa magie à ce remix. »

Le single certifié Or, « âme transparente », figurait dans le top cinq de la radio Alternative et a totalisé plus de 250 millions de flux mondiaux à ce jour. « De loin la musique la meilleure et la plus assurée de sa carrière à ce jour », a déclaré The New Yorker. « L’album est le premier à maximiser ses talents, extériorisant l’angoisse refoulée et refoulée de son adolescence. »

« Meet Me At Our Spot », un favori des fans lors de la tournée à guichets fermés de Willow en tête d’affiche d’automne, occupe actuellement la 21e place du palmarès Hot 100 de Billboard et grimpe également dans le Top 40 des radios au 19e rang. Avec plus de 300 millions de streams mondiaux à ce jour, le morceau est certifié or sur plusieurs marchés et marque le deuxième single de Willow dans le Top 20 du classement des singles OCC UK cette année, atteignant le n ° 10. La vidéo de la performance en direct a également atteint 33 millions de vues à ce jour et l’audio en direct a été publié sur les DSP en octobre avec près de 10 millions de flux à ce jour.

Après sa grande tournée à guichets fermés qui l’a emmenée à travers les États-Unis, WILLOW devrait reprendre la route en février 2022. soutenir Billie Eilish. Les temps forts incluent deux nuits au Madison Square Garden de New York les 18 et 19 février et au Forum à Inglewood, en Californie, le 8 avril.

Achetez ou diffusez le remix « transparentsoul » avec Kid Cudi.