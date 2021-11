Willow Smith a remarqué un changement dans la parentalité de son père Will Smith après son rôle dans « King Richard »

Willow Smith a remarqué un changement chez son père Will Smith lorsqu’il a endossé le rôle du père de Serena et Venus Williams, Richard Williams, dans son nouveau film King Richard. Venus et Serena ont rejoint l’acteur nominé aux Oscars lors du Red Table Talk de mercredi pour discuter du drame biographique sur leur vie et leur relation avec leur père, et la star de Hitch a également partagé sa famille immédiatement liée à l’histoire.

« Oh, oui. Ils ont adoré », a déclaré Will à propos des enfants Willow, 21 ans, et du fils Jaden, 23 ans, qu’il partage tous deux avec sa femme Jada Pinkett Smith. « Willow est probablement la consommatrice d’art la plus émotive de notre famille, alors elle aimait ça, et elle pouvait même sentir ma croissance en tant que parent d’avoir incarné certaines des idées de Richard. » Il a poursuivi qu’en tant qu’acteur, jouer un personnage signifie « vous enlevez toujours quelque chose », avec une partie de cette personne qui « devient vous pour toujours ».

Will Smith invite Vénus et Serena à table Will Smith prend le contrôle de la table pour une conversation exclusive avec deux des plus grands athlètes de tous les temps – Venus et Serena Williams. C'est une discussion révélatrice sur les leçons, les pertes, la sagesse et les victoires, les histoires en coulisses de leur nouveau film acclamé par la critique, King Richard, ainsi que des surprises étoilées d'autres grands : Simone Biles, Novak Djokovic et plus encore. Plus tard, les icônes du tennis sont rejointes par leur mère et leurs sœurs pour leur toute première apparition en famille.

« Et c’est l’une des premières choses que Willow a dite. Elle s’est dit : ‘C’est pourquoi tu as commencé à m’appeler trois fois par jour' », a-t-il admis. Vénus a répondu : « C’est hilarant. Elle s’est dit : « OK, c’est trop souvent ? » », ce à quoi Will a répondu : « Ouais ! Ouais, non, quand elle a vu la ‘Venus Williams, qui est ta meilleure amie ?’ [scene] elle était comme ‘Oh, d’accord. Je comprends. Tu veux être mon meilleur ami maintenant.' »

Plus tôt ce mois-ci, Will et les sœurs de la superstar du tennis ont parlé du film à Entertainment Weekly, Will révélant que Richard « me rappelle beaucoup mon père. C’était cette même génération – des hommes qui réparaient tout avec leurs mains. J’ai compris ce que c’était que de vivre au bord de la survie et d’essayer de soutenir un rêve. »

Vénus a ajouté qu’elle et Serena « avaient le sentiment que cela allait être énorme, que ce serait un film sérieux » lorsqu’elles ont appris que l’acteur de The Pursuit of Happyness voulait incarner leur père. « J’adore le fait que cela capture l’innocence – l’innocence à laquelle nous nous accrochons toujours, en fait », a déclaré Vénus. « C’est un peu difficile pour moi de dire ‘Oh, ce film me montre’. Parce que moi, c’est Serena. Moi, ce sont mes sœurs. Et il n’y a pas de moi sans elle, et je n’aurais jamais pu faire ce que j’ai pu accomplir sur le terrain sans elle parce que je la regardais aussi et apprenais », a déclaré King Richard en première novembre. 19 en salles et sur HBO Max.