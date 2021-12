Willow Smith attribue à un groupe de rock emblématique l’inspiration pour son retour à la musique

Willow Smith est récemment revenue dans le monde de la musique avec une nouvelle passion pour la création d’art audio, et elle attribue à un groupe de rock emblématique de l’avoir inspirée. S’adressant à NME, Smith a expliqué qu’elle avait passé environ un an à éviter la musique, mais qu’elle avait été incitée à créer à nouveau en écoutant « Codex » de Radiohead de l’album de 2011 The King of Limbs. « Je n’avais pas fait de musique depuis si longtemps, mais cette chanson a giflé, alors je voulais voir si je pouvais faire quelque chose dessus », a-t-elle déclaré, révélant qu’elle avait écrit sa propre chanson en utilisant la chanson de Radiohead. .

« J’ai bouclé l’intro et c’est devenu ‘Sugar & Spice’, qui est sur YouTube », a-t-elle poursuivi. « C’est un peu aléatoire et vraiment déprimant, mais je pensais que ça sonnait juste. C’est à ce moment-là que j’ai su que tout irait bien. ‘Si Radiohead peut faire des chansons qui sonnent aussi bien, la musique en vaut la peine et je devrais essayer de continuer.' » Quant à savoir pourquoi elle avait arrêté la musique en premier lieu, Smith a expliqué que cela découlait du travail épuisant qu’elle a dû faire sur les talons de son premier single, « Whip My Hair ». Cela comprenait des tournées mondiales et des attentes stressantes de la presse.

« J’en avais fini avec la musique après ça. J’ai essayé de faire tellement d’autres choses. Je n’ai pas fait de musique pendant une année entière, ce qui est insensé pour moi », a-t-elle déclaré. « Je voulais faire d’autres choses pour savoir si la musique était la vraie affaire ou non. Mais c’est juste resté, mec. Ça ne partirait pas. C’est comme si la musique disait: » Je suis dans ta tête et dans ton cœur; votre colocataire de toujours. Vous pourriez écrire un livre si vous le souhaitez, mais ce ne sera pas votre principal objectif. Vous n’allez pas me laisser de côté et devenir auteur. Je pourrais certainement faire les deux, et ça va arriver bientôt – mais quand même : la musique a mon cœur. Elle m’a pris par les ovaires.

Enfin, Smith a également expliqué à quel point sa mère avait été influente sur elle, notant que le temps passé par Jada en tant que chanteuse principale du groupe de metal Wicked Wisdom avait eu un grand impact. « Elle m’a montré ce qu’est vraiment être une femme. Il n’y a littéralement pas de mots pour décrire le fait de devoir se lever devant des gens qui la détestaient littéralement, tous les soirs. Elle l’a fait avec tant de grâce et de puissance. Et à chaque spectacle. , elle les a conquis. À la fin de l’émission, les gens qui l’appelaient des injures racistes et lui lançaient des trucs du genre : « En fait, ils sont partis en quelque sorte ». Cela en valait vraiment la peine. » Le quatrième album de Willow Smith, Lately I Feel Everything, est maintenant disponible et disponible sur la plupart des services de streaming musical.