Willow Smith devant le nouveau parfum de déesse extraterrestre de Mugler – WWD

in

PARIS – Mugler a choisi Willow Smith comme visage de son nouveau parfum féminin, Alien Goddess.

Le parfum est le premier lancement de la marque depuis son acquisition par L’Oréal le 1er avril 2020.

C’est le bon moment pour sortir un nouveau parfum, selon Sandrine Groslier, présidente mondiale de la marque Mugler mode et parfums.

“La marque n’a jamais été aussi cool qu’aujourd’hui”, a-t-elle affirmé, citant comme raison la mode de la maison. « Nous avons une nouvelle vision, grâce à [creative director] Casey Cadwallader, de ce qu’est Mugler. Il est totalement inspiré par l’ADN de la marque Mugler et de M. Mugler, mais en même temps imprégné de cette idée d’inclusivité et de durabilité qui sont vraiment chères à Mugler mais aussi si fidèles à Casey Cadwallader.

Mugler a également pris de l’ampleur grâce à la rétrospective itinérante sur Thierry Mugler, qui se déroulera du 30 septembre au 22 avril 2022, au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Il y a de grandes ambitions pour la marque de parfum Mugler, qui se rajeunit. Aujourd’hui, elle se classe au 15e rang mondial des parfums féminins de prestige et d’ici 2025, elle ambitionne d’entrer dans le top 10.

“Pour ce faire, nous devons clairement consolider d’abord les États-Unis, où nous avons perdu un peu de terrain, consolider l’Europe et ensuite étendre la Chine”, a déclaré Groslier, ajoutant que la marque sera également renforcée dans les canaux de vente au détail et numériques.

« Pour ce faire, nous avons besoin d’un produit qui puisse incarner cette nouvelle vision de ce que nous appelons One Mugler », a-t-elle poursuivi, faisant référence à la stratégie selon laquelle les activités mode et parfum de la marque fonctionnent en synergie.

Alien Goddess, le plus grand lancement jamais réalisé pour Mugler, selon le directeur, cible les consommateurs de moins de 25 ans, dont beaucoup ne connaissent pas encore la marque Mugler.

“Nous voulons séduire la génération Z avec un nouveau concept plein de bienveillance, une allégorie de l’espoir, et pour ce faire nous avons choisi ce nom, Déesse”, a déclaré Groslier.

Elle a expliqué que Smith, qui est chanteuse et actrice, a été choisie pour incarner la nouvelle vision de la féminité qui est aussi puissante, forte, inclusive et audacieuse.

“Pour moi, ce parfum est un manifeste”, a déclaré Smith dans un communiqué. « Elle nous pousse à être entièrement nous-mêmes, à brandir avec fierté ce qui nous rend unique. Au-delà de cela, Alien Goddess nous donne la force de trouver le meilleur en nous, qui que nous soyons, afin d’accomplir des choses extraordinaires avec un impact positif sur le monde et ceux qui nous entourent. C’est un puissant message de gentillesse, d’espoir et de joie.

Le flacon d’Alien Goddess reprend la forme du parfum Alien original, sorti en 2005, mais enveloppé d’une couleur or.

“C’est clairement un talisman doré”, a déclaré Groslier.

Cadwallader a participé à la sélection de Smith et à la campagne du parfum, dirigée par Emmanuel Adjei et photographiée par Txema Yeste, qui se veut une parabole. Situé d’abord dans une grotte fantastique, la déesse avec une fleur devient un symbole de renaissance et d’espoir dans un désert.

La campagne adopte une approche 360, y compris une forte poussée sur TikTok et un filtre 3D créé pour Snapchat.

Le parfum Alien Goddess comprend de l’essence de bergamote, du jasmin grandiflorum SuperInfusion, une infusion de vanille bourbon de Madagascar et une note de cashmeran. Il a été créé par les parfumeurs de Firmenich Nathalie Lorson et Marie Salamagne.

“Ce produit a été spécialement développé pour cibler le marché américain”, a déclaré Groslier, ajoutant que cela comprenait le choix de Smith, le message d’optimisme d’Alien Goddess ainsi que ses éléments durables, tels que la bouteille rechargeable.

Alien Goddess sera lancé sur mugler.com le 15 juillet, puis proposé à d’autres e-commerçants exclusivement début août, le lancement principal ailleurs commençant à la fin de ce mois et au début septembre.

Aux États-Unis, l’eau de parfum coûtera environ 85 $ pour le 30 ml. version, 120 $ pour le 60 ml. version, 170 $ pour le 90 ml. version et 150 $ pour le 100 ml. recharge.

La Chine, où Alien Goddess sera introduit fin 2022, est un marché des parfums en pleine croissance. « Aujourd’hui, c’est le troisième marché mondial des parfums féminins et le cinquième des parfums masculins et féminins. [scents]», a déclaré Groslier. « On estime chez L’Oréal qu’en 2025, ce sera peut-être le premier ou le deuxième [market]. “

Les dirigeants de Mugler ne discuteraient pas des projections, mais des sources du secteur estiment que Alien Goddess générera 50 millions de dollars de ventes au détail au cours de sa première année.

Aujourd’hui, Alien est le pilier le plus vendu de Mugler, mais Angel prend la deuxième place. Ce dernier blockbuster se classe aujourd’hui parmi les 22 premières et les neuf premières marques de parfums féminins de prestige dans le monde et en Europe, respectivement.

Pour en savoir plus, consultez :

Le musée de Paris dévoile les détails de l’exposition Thierry Mugler

Mugler RTW Printemps 2021

EXCLUSIF : Mugler passe au format voir-maintenant-acheter-maintenant