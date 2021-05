Willow Smith explique pourquoi le polyamour est acceptable

Au début de la conférence, Adrienne a dit qu’elle ressentait le le polyamour était axé sur les relations sexuelles et Willow lui a dit que l’une des raisons pour lesquelles elle s’était intéressée au polyamour était parce qu’il lui avait été présenté à partir d’un perspective non sexuelle. “Disons que vous n’avez pas toujours été le genre de personne qui voulait avoir des relations sexuelles tout le temps, mais votre partenaire l’a fait. Allez-vous être la personne à dire, vous savez, ‘Juste parce que je n’ai pas ces besoins , vous ne pouvez pas les avoir non plus ‘? ” Et je termine en disant que de son groupe d’amis, elle était la seule flic, mais elle avait “le moins de sexe de tous.” [sus] copains”.

Après les arguments de Willow, Adrienne, qui était un peu confuse au sujet du polyamour au début, a fini par reconnaître que c’est une option qui cela peut fonctionner pour certains types de personnes.

Pour sa part, Jada a dit que a accepté et respecté le choix de sa fille d’être polyamoureuse tant que les intentions étaient claires et reconnaissaient que Il y a beaucoup de beauté dans les boîtes qui sont en dehors de ce qui est établi par la société.