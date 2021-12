Willow Smith passe un test COVID puis partage un PDA sur la plage avec un ami

Willow Smith passé du temps à la plage, du temps avec son amie et du temps pour s’assurer qu’elle était sans COVID en même temps… parle de multitâche !

Le jeune homme de 21 ans était sur la plage de Miami vendredi où une infirmière a attrapé un rapide écouvillon – vraisemblablement pour COVID – tandis que le chanteur s’étalait sur une chaise longue.

Une fois le test terminé, Willow était libre de sortir et même de partager un PDA avec un ami, qui ressemble à l’artiste DE’WAYNE, avec qui elle a récemment tourné à travers les États-Unis

Willow et DE’WAYNE se sont relaxés en se promenant sur la plage après leurs câlins.

Son camarade de jeu sur la plage n’est clairement pas répandu BF Tyler Cole — la performance du duo de « Meet Me At Our Spot » est récemment devenue virale — mais gardez à l’esprit que Willow a dit dans le passé qu’elle était polyamoureuse.