Willow Smith réunit le groupe de métal de Jada Pinkett Smith Wicked Wisdom pour la performance de “ Red Table Talk ”

Jada Pinkett Smithfille de saule a surpris sa mère pour l’épisode du 5 mai de Montre Facebookde “Discussion sur la table rouge” en réunissant l’ancien groupe de metal de l’actrice SAGESSE MÉCHANTES pour une performance spéciale.

“Hé ma, tu es peut-être un peu méfiante récemment parce que j’ai préparé quelque chose à côté pour cette belle journée”, a révélé la chanteuse de 20 ans dans une vidéo qu’elle a jouée pour Jada vers la fin de l’épisode.

“Quand j’étais, je veux dire environ 3 ou 4, je suis parti en tournée avec ma mère et son groupe SAGESSE MÉCHANTES. WIDSOM MÉCHÉ était allumé, ” saule a continué. “C’est la musique autour de laquelle j’ai grandi. Ma mère était une super-femme, elle était une rock star, une guerrière et une nourrice à la fois. Donc, sans aucune excuse, j’étais le plus grand fan de ma mère. Chaque nuit, je voulais monter sur la sécurité. la garde et la regarder jouer. C’était une rock star, et je vivais depuis SAGESSE MÉCHANTES. J’avais l’impression que c’était juste pour moi de rendre hommage à une période de sa vie parce qu’elle m’a montré ce qu’est vraiment la féminité. “

SAGESSE MÉCHANTES membres Honoré de poche et Taylor Graves salué Pinkett Smith depuis une scène, puis saule attrapé une guitare.

«Ceci est en cours depuis quelques mois. Poche a volé dedans; nous avons répété toute la semaine, ” saule dit avant de se lancer dans l’une des chansons du groupe, “Saigne partout sur moi”, tout en arborant un MASTODONTE T-shirt.

Pinkett Smith était le chanteur de SAGESSE MÉCHANTES, qu’elle a formée en 2002 aux côtés de Honoré, Tombes, Rio Lawrence et ancien ARÊTE DE POISSON membre Philip Fisher. Le groupe a ouvert pour Britney Spears en 2004 et 2005, et a décroché une place à Ozzfest après Sharon Osbourne les ai vus jouer. SAGESSE MÉCHANTES a également enregistré deux albums studio entre 2004 et 2006.

