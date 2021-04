Willow Smith révèle son pari sur le polyamour sur “Red Table Talk”

Jada et Will Smith parlent d’Agust Alsina 1:27

. – Si vous êtes Willow Smith et que vous êtes prêt à partager votre vérité, le seul endroit où vous pouvez le faire est sur “Red Table Talk”.

La fille de Will Smith et Jada Pinkett Smith, âgée de 20 ans, a choisi l’épisode de mercredi de l’émission Facebook Watch “Red Table Talk”, qu’elle partage avec sa mère et sa grand-mère maternelle Adrienne “Gammy” Banfield Norris, pour révéler qu’elle est polyamoureuse , ce qui est défini comme étant impliqué dans plus d’une relation amoureuse à la fois.

Pinkett Smith a demandé à sa fille comment elle en était arrivée à cette conclusion, ce à quoi Willow Smith a répondu: «Avec le polyamour, j’ai le sentiment que le fondement principal est la liberté de pouvoir créer un style de relation qui fonctionne pour vous et pas seulement d’entrer dans la monogamie. parce que c’est ce que tout le monde autour de vous dit être la bonne chose à faire.

“Alors, j’ai pensé, comment puis-je structurer la façon dont j’aborde les relations avec cela à l’esprit?”, A déclaré Young Smith. “Aussi, lors de la recherche sur le polyamour, la principale raison pour laquelle les relations sont monogames, ou pourquoi le mariage, pourquoi les divorces se produisent, est l’infidélité.”

Sa mère, qui a fait la une des journaux l’année dernière avec la révélation d’un «désordre», l’a compris.

“Quand vous disiez,” Hé, c’est mon problème “, je me suis dit” Je comprends totalement “”, a déclaré Pinkett Smith. «Voulant configurer votre vie de manière à ce que vous puissiez avoir ce que vous voulez, je crois que tout est permis tant que les intentions sont claires. Tu me comprends”.

La grand-mère de Smith a dit: “Pour quelqu’un comme moi, il semble que tout soit question de sexe”, bien qu’elle ait admis y avoir pensé elle-même.

“Même en dehors des conseils que vous recevez de votre pasteur avant de vous marier, parce que la plupart des gens qui se marient, vous savez, recevront des conseils de leurs pasteurs parce que cela a un aspect religieux, un aspect de Dieu, Jada”, a déclaré Banfield Norris . Et nous avons eu une conversation profonde sur, qu’est-ce que cela signifie pour nous? Que voulons-nous créer pour nous-mêmes? Et nous avons en fait parlé de polyamour, et était-ce quelque chose que nous voulions explorer? Nous avons eu cette conversation.

Mais, pour Smith, il s’agit apparemment moins de sexe que de liberté.

“Dans mon groupe d’amis, je suis la seule personne polyamoureuse et j’ai le moins de relations sexuelles de tous mes amis”, a-t-il déclaré.