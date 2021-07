Une combinaison d’infections à coronavirus en hausse et de canicule exerce une pression sur le NHS. Sept fiducies de service d’ambulance sur 10 à travers l’Angleterre ont déclaré des « pressions extrêmes » – auparavant appelées « alertes noires » – sur leurs services. Plus de la moitié du personnel de l’infirmerie royale de Hull […] More