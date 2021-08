Willow TV Show de Disney +: 6 choses rapides que nous savons sur la série

Le casting de Willow comprend Erin Kellyman, Ruby Cruz et plus

Même si nous ne verrons pas beaucoup de visages familiers, le casting jusqu’à présent annoncé pour la série Willow ne ressemble à aucun autre.

Selon Deadline, lorsque le spectacle a été initialement annoncé, Erin Kellyman et Ellie Bamber devraient jouer dans la nouvelle série Disney +. Erin Kellyman, connue pour son rôle de Karli Morgenthau dans le casting de The Falcon and the Winter Soldier, retrouvera Lucasfilm après son passage dans Solo: A Star Wars Story en tant qu’Enfys Nest. Ellie Bamber est nouvelle dans le studio.

Une autre star qui a été choisie pour Willow est Ruby Cruz, selon Deadline. L’actrice, connue pour son rôle dans Castle Rock, a décroché une autre co-vedette face aux deux déjà annoncées, en remplacement de Cailee Spaeny, qui était initialement placée dans le rôle que Cruz a acquis.

En plus des quatre actrices déjà annoncées pour les rôles principaux, l’acteur Amer Chadha-Patel, connu pour son rôle dans Doom : Annihilation, a signé pour un rôle principal masculin dans Willow, selon Deadline.