Wills et Kate “passeront plus de temps en Écosse pour renforcer l’Union”

Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient être invités à passer plus de temps en Écosse dans le cadre de plans qui auraient été élaborés par les responsables du palais pour renforcer l’Union.

Kate et William passeraient plus de temps à Balmoral et renforceraient leurs liens avec leur ancienne ville universitaire de St Andrews si les propositions se concrétisent, selon le Sunday Times.

Le rapport survient quelques jours seulement après la tournée du couple en Écosse au cours de laquelle William a déclaré que le pays était «si important» pour lui et sa femme.

Visite du duc et de la duchesse de Cambridge en Écosse / PA Wire

Le dernier jour de leur visite, William et Kate ont rencontré Gordon Brown, qui a récemment lancé une nouvelle campagne pour sauver l’Union.

Le couple s’est entretenu avec l’ancien Premier ministre et son épouse Sarah à la résidence officielle de la reine à Édimbourg.

William a ensuite prononcé un discours d’adieu très personnel à la fin de sa tournée d’une semaine, décrivant comment l’Écosse l’avait «formé» et louant son peuple et ses valeurs.

L’argument sur l’indépendance de l’Écosse s’est intensifié après la victoire écrasante du Parti national écossais aux élections de Holyrood en mai, qui a également produit la plus grande majorité indépendantiste au Parlement dans l’histoire de la décentralisation.

Visite du duc et de la duchesse de Cambridge en Écosse / PA Wire

Boris Johnson a depuis maintenu sa position préélectorale, affirmant que l’accent devrait être mis sur la reprise après Covid-19 et non sur un autre référendum sur l’indépendance.

Le mois dernier, un porte-parole du palais de Kensington a déclaré : « Pendant son séjour en Écosse, le prince William a parlé à un large éventail de personnes de différentes communautés, y compris des politiciens de tous les horizons politiques. »

Le duc s’est entretenu avec le premier ministre Nicola Sturgeon et a également rencontré Alistair Carmichael, député libéral-démocrate des Orcades et des Shetland.

Peu de temps après les élections de Holyrood, M. Brown a annoncé son groupe de réflexion Our Scottish Future qui deviendra un “mouvement de campagne” cherchant à faire appel à “l’Ecosse centrale”, ceux qui ne sont pas ancrés dans leurs positions sur l’union ou l’indépendance.

M. Brown, qui a joué un rôle clé dans la campagne pour le non lors du vote de 2014, a déclaré que ceux du centre de l’Écosse sont des “patriotes et non des nationalistes” qui souhaitent voir une plus grande coopération entre les gouvernements britanniques.

Visite du duc et de la duchesse de Cambridge en Écosse / PA Wire

Avant le référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014, la reine aurait déclaré qu’elle espérait que les électeurs « réfléchiraient très attentivement à l’avenir ».

Avant que le commentaire rapporté par la reine, le palais de Buckingham n’ait publié une déclaration, à la suite de spéculations, elle était de plus en plus préoccupée par la rupture de l’Écosse, affirmant que toute suggestion que le monarque souhaiterait influencer le résultat du référendum était “catégoriquement fausse”.

S’exprimant à Édimbourg lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, William a déclaré à propos de certaines des personnes mémorables qu’il avait rencontrées : « Ces personnes font de l’Écosse l’endroit dynamique, amical, innovant et déterminé que Catherine et moi aimons, et si important pour nous.

Le duc qui est le lord haut-commissaire de l’assemblée a ajouté : « Je suis façonné par cet endroit.

“L’affection que je ressens pour lui est enracinée dans mon expérience de sa vie quotidienne dans les gens, les relations et son éthique de bon voisinage.”