Willy a été le meilleur joueur espagnol de la saison 2020-2021 en NBA

05/06/21 à 7h13 CEST

. / Houston

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans n’ont pas pu atteindre l’objectif d’être en séries éliminatoires de la Conférence Ouest, mais le pivot Willy Hernangómez a eu la compensation pour conclure la saison régulière 2020-2021 en tant que meilleur joueur espagnol des cinq qui ont concouru. Bien que l’aîné des frères Hernangómez n’ait pas eu trop de minutes dans la première moitié de la saison, en raison du fait que le nouvel entraîneur des Pelicans, Stan Van Gundy, avait le centre néo-zélandais Steven Adams comme partant, et le jeune Jaxson Hayes, 20 ans, comme objectif de se développer, dans le second, tout a basculé en faveur de l’international espagnol. Van Gundy a commencé à faire confiance au jeu complet de Willy et non seulement lui a donné des minutes, mais avec les problèmes de blessures subis par Adams, il l’a élevé aux cinq premiers et l’ancien joueur du Real Madrid ne l’a jamais laissé tomber. “C’est un joueur exemplaire, il est toujours prêt à aider l’équipe, ainsi qu’un coéquipier exceptionnel, sa contribution à l’équipe a été très positive”, a déclaré Van Gundy. “Il a également mûri en tant que joueur et a acquis une grande expérience.”

Le résultat a été que Willy, 26 ans, a terminé la saison avec 47 matchs joués, 12 comme partant, et des moyennes de 7,8 points ; 7,1 rebonds ; 1.1 passes décisives et 18 minutes, le meilleur depuis sa saison recrue avec les Knicks de New York en 2016-17.

Si Willy a été la note positive, le reste des quatre joueurs espagnols n’a pas réalisé sa meilleure performance, à commencer par le meneur. Ricky Rubio, qui a entamé sa deuxième étape avec les Timberwolves de Minneapolis et était très loin, du moins dans les statistiques finales, des attentes que les officiels de l’équipe avaient placées sur son jeu. Rubio, 30 ans, a dû, pour la deuxième saison consécutive, commencer avec une nouvelle équipe, ce qui lui a fait expérimenter le processus de connaître un système de jeu et des coéquipiers différents. Bien qu’ayant passé ses six premières années en tant que professionnel à Minneapolis et connaissant l’organisation des Timberwolves, Rubio n’a pas pu apporter toute l’énergie et le caractère spectaculaire du jeu qu’on attendait de lui avec une équipe qui était la sixième pire de la ligue. Les statistiques ne laissaient aucun doute sur le fait que le joueur d’El Masnou a vécu sa pire saison des dix qu’il a servi en tant que professionnel en NBA. Rubio a à peine réussi des moyennes de 8,6 points ; 6,4 passes décisives, 3,3 rebonds et 26,1 minutes Sur les 68 matchs joués, 51 départs.

Son compatriote et coéquipier, l’attaquant de puissance, n’a pas non plus bien fait. Juancho Hernangómez, le frère cadet de Willy, qui aussi dans sa cinquième saison en tant que professionnel, la première complète avec les Timberwolves, a dû vivre un rôle non pertinent en tant que réserve. Le plus jeune des frères Hernangómez, 25 ans, qui la saison précédente avait disputé 14 matchs avec les Timberwolves depuis qu’il a été échangé par les Denver Nuggets jusqu’à l’arrêt de la pandémie de coronavirus, tous commençant, dans le passé juste Il est sorti six fois avec les cinq de départ dans les 52 qu’il a joué. Il a également vu ses minutes sur le banc se réduire en fin de saison avec 17,3 en moyenne contre 29,4 la précédente. Les moyennes de leur production individuelle n’étaient pas bonnes non plus, gardant 7,2 points ; 3,9 rebonds et 0,7 passes décisives.

Plus frustrante a été la saison pour le centre vétéran Marc Gasol, 36 ans, qui a décidé d’entamer son treizième en tant que nouveau joueur pour les Lakers de Los Angeles, les champions NBA, qui lui ont proposé deux contrats pour le SMIC inférieur à trois millions de dollars, bien en deçà des 11 par an pendant deux ans offerts à lui par les Raptors de Toronto avec qui il a obtenu sa première bague de champion NBA. Mais Gasol a choisi d’avoir la possibilité de rechercher plus de titres de champion et a estimé qu’avec l’attaquant LeBron James et le centre Anthony Davis, il aurait plus d’options, en plus de lui avoir assuré qu’il commencerait avec l’équipe. Les plans n’ont pas été réalisés comme il l’avait prévu et Gasol a vécu sa pire saison depuis son arrivée en NBA quand il a fini relégué sur le banc après la signature du centre Andre Drummond et maintenant les Lakers éliminés des séries éliminatoires. Les statistiques finales ne laissaient également aucun doute sur la frustration de la saison de Gasol, qui a enregistré la pire saison en tant que professionnel avec à peine des moyennes de 5 points; 4,1 rebonds ; 2,1 passes décisives et 19,2 minutes par match sur les 52 qu’il a joués, dont 42 en tant que titulaire.

Alors que le cas du pivot espagnol congolais Serge Ibaka, qui, comme Gasol, a quitté les Raptors pour signer en tant qu’agent libre avec les Clippers de Los Angeles, avait les deux côtés de la médaille. Ibaka, 31 ans, est devenu le titulaire incontesté et le joueur clé des Clippers qui ont commencé une nouvelle ère sous la direction de l’entraîneur Tyronn Lue jusqu’à ce qu’un blessure de son dos il coupa sa brillante trajectoire. Au final, Ibaka n’a pu jouer que 41 matchs, 39 en entrée, pendant environ des moyennes de 11,1 points ; 6,7 rebonds et 1,8 passes décisives, le quatrième pire depuis qu’il a rejoint la NBA il y a 12 saisons.