Willy : “Avec Graham et Satoransky, ça va être une année amusante”

Le pivot espagnol Willy Hernangómez affronte sa sixième saison en NBA et la deuxième consécutive dans le Pélicans de la Nouvelle-Orléans, où, dit-il, il a trouvé un “Vraie famille” et il espère s’établir dans le meilleur basket-ball du monde.

L’aîné des frères Hernangómez est conscient qu’à 27 ans, le moment est venu de se consolider et de continuer à être compétitif au plus haut niveau, ce qu’il a démontré lors de la seconde moitié de la saison dernière lorsqu’il a eu plus d’occasions de jouer.

“Comme toujours mon objectif principal sera de devenir un joueur plus complet que je peux dominer chacune des facettes du jeu, mais surtout mon apport offensif et ma présence sous les cerceaux », a déclaré Willy lors de la Journée de la Presse.J’ai passé un été positif à Tokyo 2020 et maintenant je suis prêt à aider l’équipe dans ce dont elle a besoin de moi », a-t-il déclaré.

Rares sont les ajouts que les Pélicans ont faits pour la saison à venir.

Le meneur Devonte Graham et l’attaquant tchèque Tomas Satoransky sont arrivés.

“Ce sont tous les deux mes meilleurs amis, j’ai déjà rencontré Graham avec les Hornets à Charlotte Satoransky quand nous avons joué ensemble à Séville, il y a huit saisons, donc ça va être une saison vraiment amusante. Nous sommes déjà sortis dîner ensemble pour qu’ils connaissent la ville” a-t-il commenté.

Il aura également comme nouveau partenaire le centre lituanien Jonas Valanciunas, le transfert surprise des Grizzlies de Memphis, qui seront, sans conteste, le titulaire de l’équipe et avec qui il devra se battre pendant des minutes sur le terrain.

“J’aime les défis de jouer avec les meilleurs pour apprendre et progresser en tant que professionnel”, a déclaré Willy. “Au final, je vais aussi essayer de le surpasser, toujours pour le bien de l’équipe”, a-t-il ajouté.

Un autre défi pour l’ancien joueur du Real Madrid est de savoir comment il va s’intégrer cette saison dans le schéma du nouvel entraîneur de l’équipe, la recrue Willie Green, après la saison dernière, il a dû gagner la confiance du vétéran Stan Van Gundy.

“Je suis très content de Willie. Il est très humble et direct », a déclaré Hernangómez à propos de Green, l’assistant de Monty Williams chez les Phoenix Suns au cours des deux dernières saisons.

“Je pense que nous avons une bonne relation et nous la construirons pendant le camp d’entraînement. Comme je vous le dis toujours, c’est une famille. Nous devons créer un environnement où tout le monde se sent à l’aise. Nous voulons la même chose. Travaillez, concourez et gagnez des matchs”, a-t-il ajouté.