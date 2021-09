Willy Chavarria Homme Printemps 2022 – WWD

Allez gros ou rentrez chez vous, disent-ils, et dans le cas de Willy Chavarria, il est devenu supersize pour son retour sur la piste.

Dans l’une des collections les plus positives du designer vétéran, le spectacle a eu lieu dans l’un des salons de coiffure les plus connus du Lower Manhattan à New York, Astor Place Hairstylists, où une histoire de courage et de glamour a pris vie.

“J’ai généralement une vision plus sombre des choses, et je voulais que ce soit aussi New York que possible”, a déclaré Chavarria dans les coulisses alors qu’il préparait les looks finaux de la programmation à venir.

“La voix de cette collection est de rendre claire cette forme de mode élevée et belle à la manière la plus vraie de New York, où elle vient des tripes, du ventre, de l’underground, comme ce salon de coiffure qui sert la communauté latino depuis des années. Je voulais que les gens sentent le tonique pour les cheveux, sentent la climatisation pas si géniale.

Son intention était de célébrer l’endurance et la passion de la communauté latino – avec des liens avec les années 70 et 80 – mais le résultat était plus que cela et a mis en lumière les influences culturelles que Chavarria reconnaît au sein de sa propre communauté latino. Au début du défilé, le message était évident : la revisitation des classiques américains avec un traitement des constructions de couture – un pantalon kaki plissé taille haute surdimensionné avec un soupçon d’un boxer bleu bébé furtivement a ouvert le défilé, un clin d’œil à vêtements de travail classiques simples normcore, mais élevés.

La gamme comprenait des tissus luxueux (organzas de soie et mousselines) dans des formes familières mais inhabituelles telles qu’une chemise de travail boutonnée qui est devenue éthérée avec des points de col exagérés et un col anormalement haut, et un pantalon qui s’asseyait haut sur la taille dans des couleurs et des formes excitantes qui étaient fascinants dans leur approche.

L’effort de Chavarria a mélangé l’esthétique cholo qui est devenue appréciée dans son travail avec une touche conceptuelle qui a créé des agrafes américaines classiques ressemblant à des sculptures – des chemises avec des manches en forme de cloche et des détails de pantalon qui rappellent les vêtements de travail traditionnels avec des fermetures à crochets et à œillets. le passant de ceinture, la taille longue, la structure au genou et les courbes bulbeuses dans le dos.

Le spectacle a été produit en partenariat avec Squarespace et a offert une expérience voir maintenant, acheter maintenant pour le public avec des styles sélectionnés disponibles à l’achat immédiat sur le site Web de Willy’s Squarespace après le dévoilement de la collection. Le partenariat comprenait également un programme de dons au profit de « It’s From the Sole », une organisation à but non lucratif fournissant des chaussures aux personnes sans domicile fixe à New York.

La Fashion Week de New York a connu une baisse de la participation dans le domaine des vêtements pour hommes au cours des deux dernières saisons, mais c’est toujours un véritable témoignage qu’avec les spectacles tout compris de Chavarria – qui présentaient un mélange de mannequins, de casting de rue et d’amis – sa forte affinité pour la silhouette et la structure, et les moyens par lesquels il continue d’intégrer la communauté latino, il a prouvé qu’une collection de vêtements peut réellement avoir un impact culturel.