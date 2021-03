Willy Chavarria prend le rôle de design masculin chez Calvin Klein – WWD

Willy Chavarria a un nouveau concert.

Le créateur, qui a lancé sa propre marque en 2015, a rejoint Calvin Klein en tant que vice-président senior du design pour Calvin Klein North America et Global Essentials vêtements pour hommes.

Chavarria a discrètement rejoint la marque fin février et rend compte à Jessica Lomax, vice-présidente exécutive, responsable mondiale du design.

Dans son nouveau rôle, Chavarria est «chargé de diriger la vision conceptuelle et la conception des collections saisonnières pour les vêtements Calvin Klein North America et les lignes pour hommes Global Essentials», a confirmé mardi un porte-parole de Calvin Klein à WWD.

Chavarria a un riche curriculum vitae dans le domaine des vêtements pour hommes qui va des entreprises hautement commerciales telles que American Eagle Outfitters et Ralph Lauren à des marques de niche telles que Voler et Dickies Construct. Il a également travaillé sur le label Yeezy pendant plus de deux ans et a été le directeur créatif et propriétaire de Palmer Trading Co., une marque de magasin et de vêtements américains vintage, pendant plus d’une décennie.

Son propre label basé à Brooklyn est influencé par son éducation dans les champs agricoles de la vallée de San Joaquin et est devenu une déclaration visuelle de messages sociaux allant de l’anti-haine à l’acceptation de l’identité raciale et sexuelle. Depuis son lancement, la marque Willy Chavarria a collaboré avec Kanye West, K-Swiss, Dickies, Hummel et d’autres.

Chavarria est née dans la petite ville de Huron, en Californie, et a étudié le graphisme à l’Académie des Arts. Il a commencé sa carrière dans la mode en 1989 en tant que garçon de stock, puis créateur pour Joe Boxer, où il a travaillé pendant quatre ans. Il a rejoint Voler en tant que créateur de vêtements de cyclisme avant d’être attiré à New York pour travailler pour Ralph Lauren pendant cinq ans. Chavarria a également travaillé pour American Eagle Outfitters pendant neuf ans et avec Dickies pour lancer la marque pour hommes Construct.

Lors d’une discussion pour Joe’s Blackbook l’automne dernier, Chavarria, qui se décrit comme «moitié blanc et moitié mexicain», a déclaré que c’est lorsque sa famille a déménagé dans une ville légèrement plus grande avec une population plus diversifiée qu’il a finalement connu d’autres cultures et tendances populaires telles comme preppy et comment ils pourraient être mélangés avec des «influences chicano» pour créer un style unique. Il était particulièrement attiré par le cholo, les jeunes qui s’identifient à la sous-culture des gangs américano-mexicains, et la façon dont ils s’habillaient, qu’il considérait comme un «signe clair d’identité de soi». Il a souligné comment ils pouvaient prendre «des Dickies bon marché de Kmart et faire quelque chose de beau».

Calvin Klein a connu de nombreux changements au sein de son département de design au cours des dernières années. En décembre 2018, l’ancien directeur de la création Raf Simons a quitté la marque après moins de deux ans et demi et la société a fermé à la fois son activité de collection haut de gamme 205W39NYC et son produit phare de Madison Avenue. À l’été 2019, Suzanne Barton a rejoint l’entreprise en tant que directrice des produits de Calvin Klein, supervisant toutes les fonctions de conception et de marchandisage à l’échelle mondiale. Son passage n’a pas duré longtemps et elle est sortie en janvier 2020. Lomax a rejoint la marque en décembre dernier dans le rôle nouvellement créé de vice-président exécutif, responsable mondial du design. Elle avait auparavant travaillé chez Nike en tant que directrice de la création senior, vêtements de sport pour femmes. Elle a également travaillé avec Hussein Chalayan pour Puma et a été consultante pour de nombreuses marques de sport et de mode.