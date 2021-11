Willy, encore une fois sans minutes avec la Nouvelle-Orléans

14/11/2021 à 07:21 CET

.

Nickeil Alexander-Walker a marqué 21 points pour le Les pélicans de la Nouvelle-Orléans, qui ont battu les Grizzlies de Memphis 112-101. Avec leur victoire, les Pélicans ont brisé une séquence de neuf défaites consécutives.

Il s’agissait de la première victoire à domicile cette saison pour les Pélicans, qui avaient perdu 12 de leurs 13 premiers matchs sans Zion Williamson, absent à cause d’une fracture du pied droit. Brandon Ingram, qui est revenu d’une absence de sept matchs, a récolté 19 points et le remplaçant Hernert Jones en a eu 17 pour les Pélicans (2-12).

quel vol. quel tir. ?? 📺: @BallySportsNO

📻: @ESPNRadioNOLA pic.twitter.com/rRPv0Rsomp – Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 14 novembre 2021

Le joueur espagnol Willy Hernangómez n’a pas joué sur décision de son entraîneur. Pour les Grizzlies (6-7), Dillon Brooks avait 23 points comme meilleur marqueur.

Ja Morant s’est approché du triple-double avec 22 points, 10 passes décisives et neuf rebonds, et Steven Adams a récolté 15 points et neuf rebonds pour l’équipe de Memphis. Surenchéri à domicile la veille par les Phoenix Suns, Memphis a utilisé une course de 10-0 au troisième quart pour réduire le déficit à 72-81, mais ils n’ont pas pu se rapprocher.