Willy Hernangómez brille dans la victoire des Pelicans contre Utah Jazz

Le travail et la persévérance commencent à porter leurs fruits sous la forme d’opportunités de Willy Hernangómez, qui est de savoir en profiter de manière magnifique. Dans le duel contre Utah Jazz, le pivot espagnol est sorti du banc et en 19 minutes, il a marqué 13 points, capturé 8 rebonds et distribué 5 passes décisives, devenant l’un des joueurs les plus remarquables des Pélicans de la Nouvelle-Orléans qui ont fini par l’emporter 98-97 .

