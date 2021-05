Willy Hernangómez devient fort chez les pélicans

10/05/2021 à 06:51 CEST

Efe

Le meneur Eric Bledsoe est devenu le meilleur buteur des New Orleans Pelicans avec un double-double de 24 points et 11 passes, ce qui leur a permis de battre les Charlotte Hornets 110-112 à domicile.

Avec Bledsoe, les pivots, le jeune Jaxson Hayes, qui a contribué 18 points, huit rebonds avec six blocs et l’Espagnol Willy Hernangómez, qui a continué à commencer et a terminé en tête du match intérieur en capturant 16 balles sous les cerceaux, a également décidé le triomphe décisif des pélicans.

Hernangómez, qui a joué 22 minutes, a également contribué neuf points En marquant 4 des 8 tirs du terrain et 1 des 2 de la ligne du personnel, son jeu défensif a été dominant et il a saisi 11 rebonds sous le panier des Pélicans. En plus de donner une passe décisive, il a récupéré deux balles, en a perdu quatre et a mis un bouchon contre son ancienne équipe.

Je l’ai fait à Charlotte. 𝐏𝐄𝐋𝐈𝐂𝐀𝐍𝐒 𝐖𝐈𝐍! #WontBowDown | @HancockWhitney pic.twitter.com/sSrCg0nrnk – Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 10 mai 2021

La victoire a permis aux Pélicans (31-37) de rester en vie dans la lutte pour atteindre la dixième place de la Conférence Ouest qui leur permet de disputer les play-in éliminatoires en étant à un match et demi des San Antonio Spurs (32 -35) alors qu’il lui reste quatre matchs à disputer avant la fin de la saison régulière.

L’attaquant de puissance James Johnson a ajouté 17 points qui ont également aidé les Pélicans, qui ont continué à perdre leurs étoiles, l’attaquant Zion Williamson, l’attaquant de puissance Brandon Ingram et le Néo-Zélandais Steven Adams, tous blessés. Le triomphe était le Quatrième victoire des pélicans lors des six derniers matchs ils se sont disputés.

Le garde Terry Rozier a ajouté 43 points, son meilleur en tant que professionnel, après avoir marqué 16 des 26 tirs sur le terrain, dont sept triples, mais ce n’était pas suffisant pour obtenir la victoire qui aurait assuré aux Hornets une place dans le play-in de Les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, où ils occupent la huitième place avec une fiche de 33-35.

Les Hornets, comme les Pélicans, ont également subi des pertes importantes en jouant sans leurs partants, le meneur Devonte Graham et les attaquants Miles Bridges et Gordon Hayward.

Le match a également vu la deuxième rencontre cette saison entre les frères Ball, LaMelo Ball a récolté 22 points et cinq passes avec Charlotte, mais a raté deux lancers francs clés en fin de match et a réalisé cinq revirements.

Lonzo Ball a récolté 12 points et six passes en tant que directeur du jeu des Pélicans.

Dans un moment, LaMelo a tenté de voler le ballon à son frère aîné près du milieu du terrain puis a plongé après lui dans la zone arrière, seulement pour être accusé d’une faute.