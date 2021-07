Willy Hernangómez, en vacances avec son ex, l’influenceur Lola Lolita

De nombreux sportifs profitent de la fin de certaines compétitions pour profiter des premiers jours de repos et rentrer chez eux. C’est le cas du joueur NBA, Willy Hernangómez, qui ces derniers jours profite de ses vacances à Majorque et dans les dernières heures sa compagnie a précisément transcendé. Un mauvais coup des réseaux sociaux serait la raison pour laquelle le joueur des New Orleans Pelicans a été traqué avec son ex-partenaire, la célèbre influenceuse ‘Lola Lolita’.

Ensemble fin 2020

Ce n’est pas la première fois que les deux partagent une scène dans une vidéo ‘TikTok’, bien que cette dernière fois ce n’était pas intentionnel et a donné lieu à toutes sortes de rumeurs. Willy Hernangómez et Lola Lolita ont commencé une relation fin 2020 confirmant justement les rumeurs après être sorti ensemble dans une vidéo de ce réseau social. Cependant, il semblerait que leur relation ne se soit pas concrétisée puisque l’influenceur se vante d’un nouveau partenaire depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, chose pour laquelle il a justement raté la dernière apparition de la NBA dans l’une de ses vidéos.

Les dernières publications de Lola Lolita sur ses réseaux sociaux ont un autre protagoniste qui n’est pas Willy Hernangómez. C’est aussi un influenceur Isaac Belik est celui avec qui l’influenceur de renom entretient une relation depuis quelques mois et dont beaucoup se souviennent après ses retrouvailles avec le basketteur. Ce n’est pas exactement l’apparition de Willy Hernángomez dans le coin d’une de ses dernières vidéos sur ‘TikTok’ qui a motivé les rumeurs de réconciliation.

Apparemment, l’influenceuse a supprimé toutes les publications dans lesquelles elle est apparue avec Isaac Belik ces derniers mois et qui, ajoutée à cette vidéo commentée, n’a motivé justement que dans les dernières heures les réseaux sociaux Parlez d’une possible rupture avec lui et d’un éventuel retour sentimental entre Willy Hernangómez et Lola Lolita. Sans aucun doute, les deux ont passé quelques jours de congé à Majorque que l’influenceur a déjà terminé, qui dans les dernières heures retournait à Madrid.