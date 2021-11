Willy Hernangómez entre dans l’histoire avec une brillante performance au banc

Tôt ou tard devait venir le moment où Willy Hernangómez a reçu une opportunité et a su en profiter de manière évidente. Le Madrilène revient à un exercice de responsabilité et de camaraderie, maintenant une attitude imbattable pendant des mois au cours desquels il n’a pas eu une seule occasion, et au moment où ils se souviennent de lui, il répond non seulement aux attentes mais les dépasse également avec vous. Son talent offensif et sa capacité de rebond ne font aucun doute et devraient être une garantie suffisante pour profiter d’un lot de minutes importantes; beaucoup plus dans une franchise comme les New Orleans Pelicans, vouée à parcourir la ligue sans autre ambition compétitive que de développer de jeunes talents.

« C’était un grand match pour l’équipe, nous avons réussi à rivaliser pendant 48 minutes et avons fait un excellent travail. Je pense que ce match nous montre jusqu’où nous pouvons aller », a déclaré un homme engagé dans l’équipe, malgré l’équilibre 5-16 feuille que les Pélicans présentent sans leur grande étoile, Sion Williamson. « Je suis ému par l’amour du basket, je ressens de la passion pour ce sport et je m’amuse même à soutenir mes coéquipiers depuis le banc. Je sors toujours avec beaucoup d’énergie et une mentalité positive, ça a été un chemin difficile à trouver ma routine, mais à chaque fois je sens que je travaille sur tous les aspects de mon jeu parce que tout ce que je veux, c’est être un meilleur joueur », a déclaré le pivot espagnol.

Personne dans l’histoire de la NBA n’avait marqué 13 points, 8 rebonds et 5 passes décisives en seulement 18 minutes de jeu

Les trois victoires au cours des cinq derniers matchs, couplées à la possibilité que Zion revienne bientôt dans la dynamique de l’équipe, ont insufflé l’optimisme à une franchise dans laquelle Willy peut beaucoup aider. « Pour moi, c’est une excellente occasion de partager un vestiaire avec tous ces joueurs et de profiter de minutes pour prouver ma valeur. La clé est de jouer avec beaucoup d’énergie, dans la deuxième unité nous contribuons beaucoup car nous allons au motivé et avec intensité », a déclaré un Willy Hernangómez qu’il va essayer de continuer à gagner des minutes avec des performances de ce niveau et montrer au monde qu’il est un joueur très utile depuis la rotation NBA.