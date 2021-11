Willy Hernangómez : « J’essaie toujours de donner tout ce que j’ai, de profiter des opportunités »

Willy Hernangómez Il a joué 22 minutes et a terminé avec 19 points et 11 rebonds dans ce qui était son premier grand match avec le Pélicans de la Nouvelle-Orléans cette année dans une campagne où il ne compte guère sur les opportunités. Après le duel, voici ses impressions sur sa performance personnelle :

« Honnêtement, cela me fait du bien, même si je me sentirais mieux si nous avions gagné. J’essaie toujours de jouer avec mon cœur, avec énergie, en aidant mes coéquipiers, évidemment je me sens bien après mon premier vrai match de la saison en comptant sur les minutes, J’essaie de profiter au maximum de mes chances ».

