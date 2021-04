Willy Hernangómez part dans la victoire des Pélicans contre les Rockets

Victoire au domicile de Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre les Houston Rockets par 115-122 dans un duel dans lequel Willy Hernangómez il jouait à un haut niveau et il avait Balle Lonzo comme meilleur joueur. Avec la perte de Zion Wiliamson, Stan Van Gundy a commencé avec Jaxon Hayes et Steven Adams, donc Willy a eu des minutes dont il a parfaitement profité.

Le pivot espagnol a terminé le match avec 15 points après ne pas avoir raté un seul panier (il a marqué les sept qu’il a essayés). De plus, il était le meilleur rebondeur de son équipe avec 12 sacs. Il a donné une passe décisive et a volé une balle. Jeu par match, vous méritez plus que ce que vous obtenez en NBA.

Willy, Willy, Willy: Double-double! 15 points, 12 rebonds et 7/7 dans les buts sur le terrain pour @ willyhg94 dans la victoire du @PelicansNBA #WontBowDown pic.twitter.com/HkQoxL5bqd – NBA Espagne (@NBAspain) 5 avril 2021

Celui qui s’est également échappé était un Lonzo Ball déchaîné qui a marqué 27 points (8 sur 15 en triple) et distribué 9 passes décisives. Eric Bledsoe a contribué 19 points, James Johnson a contribué 18 et Steven Adams a terminé avec 12 points et 11 rebonds.

8 triples pour @ ZO2_! Et 27 points, 9 passes et 3 récupérations Victoire de @PelicansNBA pic.twitter.com/E0dg59wfYt – NBA Espagne (@NBAspain) 5 avril 2021

Loin des playoffs

Cette victoire laisse les Pelicans 3 matchs derrière la huitième place de la Conférence Ouest. Ils ne finissent pas par obtenir une séquence de victoires positive, mais grâce au système de play-in, ils sont toujours en vie dans la lutte pour entrer dans les séries éliminatoires.