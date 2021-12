Willy Hernangómez, partant dans la défaite des Pélicans contre Thunder

Jonas Valanciunas, le pivot de départ de Pélicans de la Nouvelle-Orléans, était un congé de maladie (pas Covid) avant Le tonnerre d’Oklahoma City et cela a causé Willy Hernangómez est sorti dans le cinq de départ de la Louisiane dans le duel qu’ils ont joué à l’extérieur du Thunder d’Oklahoma City. Les Pélicans se sont inclinés 117-112 face à OKC et le pivot international espagnol a terminé avec 14 points et 6 rebonds en 23 minutes de jeu. Le meilleur du match a été Shai Gilgeous-Alexander avec 31 points. Double-double pour la recrue Josh Giddey sans points : 0 point, 10 rebonds et 10 passes décisives.

14 points, 6 rebonds et 2 passes décisives @ willyhg94 dans la défaite des Pélicans ce soir pic.twitter.com/j75LKfdn1U – NBA Espagne (@NBAspain) 27 décembre 2021