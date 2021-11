Willy Hernangómez saisit une nouvelle opportunité

La carrière de Willy Hernangómez en NBA n’est pas facile. Depuis ses débuts en 2016 avec les Knicks de New York, l’international espagnol a connu plus de déceptions que de joies, plus de matchs à l’extérieur que dans, plus de minutes sur le banc que sur le court. Cependant, il y a quelque chose qui ne peut jamais lui être reproché : son désir de réussir et de serrer chaque instant qu’il est sur le terrain pour se défendre. Il l’a fait chez les Knicks et les Charlotte Hornets, et maintenant chez les Pélicans dysfonctionnels de la Nouvelle-Orléans, sans direction sportive et qui perdent plus qu’ils ne gagnent.

Lors de la victoire contre les Washington Wizards (127-102), la quatrième de la saison pour la franchise cette saison en 20 matchs déjà, Willy a eu un de ces moments pour serrer ses options. Et cela n’a pas déçu. Et ils sont déjà deux après le duel contre les Indiana Pacers. Il a joué 22 minutes en remplacement dans la rotation de Jonas Valaciunas et devant Jaxson Hayes, qui a été éliminé par la décision de Willie Green. Il a joué la fin des premier et troisième quart-temps, ainsi que le début du deuxième et une grande partie du dernier lorsque tout le poisson a été vendu. Il a clôturé avec 13 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres. Vous ne pouvez pas faire plus avec moins.

Le mystère de Zion Williamson

C’est la deuxième fois cette saison qu’il dépasse les 20 minutes sur le court et le second aussi qu’il tire au-delà des dix points. Les deux cas sont bien entendu liés. Seule son entrée défensive reste inégale – Harrell n’a pas eu beaucoup de problèmes lorsqu’il a été associé à lui. En attendant que le mystère de Zion Williamson soit résolu (il n’a pas encore débuté cette saison pour cause de blessure), Willy doit continuer comme avant : attendre son tour et en profiter au maximum.