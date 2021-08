Willy séjourne aux Pélicans

Willy Hernangómez séjourne aux Pélicans. Cela a été rapporté par Shams Charania, qui a avancé que l’accord que le pivot a signé avec l’équipe avec laquelle il a passé la saison dernière c’est trois ans. Exactement ce que voulait l’environnement du joueur espagnol, qui voulait s’assurer un avenir en NBA sans l’incertitude de signer année après année et de ne pas avoir à aller sur le marché à la fin de chaque stage de basket. Le centre reste ainsi dans une équipe en pleine reconstruction, avec laquelle il a eu de bonnes minutes l’an dernier et dans une ville qu’il connaît déjà, ainsi que ses coéquipiers, avec qui il a partagé un vestiaire en 2020-21.

Le centre des agents libres Willy Hernangomez a accepté un contrat de trois ans pour rester avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, ont déclaré les agents Jim Tanner et Guillermo Bermejo de @_tandemse à @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 6 août 2021

Fort de cette information, Willy poursuit son aventure dans la meilleure ligue du monde, à laquelle il a légué en 2016. Le pivot n’a jamais eu beaucoup de continuité, mais il assure sa pérennité dans la compétition nord-américaine et continue de chercher à s’y installer durablement. Les Pélicans sont sa troisième équipe en NBA, après être passé par les Knicks et les Hornets. En saison senior, il a récolté en moyenne 7,8 points et 7,1 rebonds par match en 18 minutes de jeu, entrant de plus en plus dans les plans de Stan Van Gundy et s’établissant dans la rotation en seconde moitié de saison, après des problèmes avec Steven Adams et Jason Hayes, qui étaient théoriquement devant lui. Lors des 13 derniers matchs, il est allé à plus de 11 points et 9 rebonds, avec six doubles doubles et 23,6 minutes par nuit.

Maintenant, les Pélicans sont dans une situation difficile en tant que franchise et en tant que projet. Van Gundy a été licencié, rendant ses retours sur les bancs de la NBA de courte durée. Willie Green a pris le poste d’entraîneur-chef et le fera en tant que néophyte, Lonzo Ball est parti en agence libre en direction des Bulls, Brandon Ingram a vu sa progression au point mort et tout le monde regarde de travers Zion Williamson, dont l’environnement (un mot très répété ces derniers temps) a déjà lâché ça ou les choses changent bientôt… ou le star dit au revoir. Dans toute cette houle, un Willy sera impliqué qui doit vaquer à ses occupations et continuer à progresser après les Jeux Olympiques qui se sont terminés avant l’heure pour l’Espagne. C’est son moment, et avec trois ans assurés à venir. Le reste, on verra.