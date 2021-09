Willy Wonka Prequel de Timothée Chalamet a ajouté une Toy Story 4 étoiles

Avec presque aucun détail de l’histoire sur lequel travailler, il est difficile de dire comment Keegan-Michael Key s’intègre dans l’image de Wonka. Les hypothèses les plus logiques sont qu’il joue soit un mentor pour Willy Wonka, soit qu’il apparaisse comme le méchant principal du film, mais que ce soit l’un de ces rôles ou quelqu’un d’autre, il ne fait aucun doute que les côtelettes comiques de Key seront mises en évidence dans la préquelle. Il convient également de noter que puisque Wonka sera une comédie musicale, cela donnera à Key une autre occasion de montrer ses talents de chanteur et de danseur, comme on le voit dans The Prom, Jingle Jangle: A Christmas Journey et la série Apple TV+ Schmigadoon !.