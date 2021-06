Plus tôt cette semaine, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est tombé en dessous de 30 000 $ pour la première fois depuis janvier. Source : Shutterstock Il s’est en fait échangé en dessous de 29 000 $ et est tombé en territoire négatif pour l’année. Si vous n’avez pas suivi la première et la plus grande crypto-monnaie au […] More