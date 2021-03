Wilma Rudolph célébrée par Roots of Fight – WWD

Wilma Rudolph a surmonté beaucoup d’adversité dans sa quête d’or aux Jeux Olympiques. Enfant, la célèbre athlète d’athlétisme – dont le nombre de médailles comprend trois médailles d’or en 1960 et une médaille de bronze quatre ans plus tôt – a appris qu’elle ne marcherait plus jamais après avoir été frappée à la fois par la polio et la scarlatine. Elle n’a pas réappris à marcher avant l’âge de six ans et a porté une attelle de jambe jusqu’à l’âge de 12 ans, mais Rudolph était déterminé à ne pas être défini par son handicap et s’est battu pour retrouver la santé, remportant finalement le titre de «La femme la plus rapide sur Terre. » Elle a également été un modèle pour les athlètes noires et féminines et une pionnière des droits civiques.

Bien que Rudolph soit décédé en 1994, son histoire est toujours d’actualité et Roots of Fight, une marque de vêtements et de médias qui célèbre les athlètes légendaires, a créé une collection spéciale pour honorer son héritage.

Baptisée Wilma Rudolph Collection, la ligne de T-shirts et de chemises à manches longues, dont certaines images sportives de l’athlète, sera disponible dès aujourd’hui sur le site de commerce électronique Roots of Fight. La ligne coûtera de 48 $ à 80 $.

«Notre mission en tant qu’entreprise est de raconter des histoires», a déclaré Natalie Dimbleby, copropriétaire et chef de l’exploitation de Roots of Fight. «Nous fabriquons des vêtements dans le but d’honorer nos icônes et d’amplifier leurs voix auprès d’une nouvelle génération. Wilma Rudolph a mené une vie exceptionnelle et a fait preuve d’une incroyable persévérance en se faisant dire qu’elle ne marcherait plus jamais pour devenir la femme la plus rapide du monde. Wilma n’était pas seulement une olympienne incroyable – elle a aidé à changer de culture en montrant que rien n’est impossible. La détermination et le courage dont Wilma a fait preuve ont inspiré et donné un exemple fort à toutes les femmes du monde entier aujourd’hui. Son histoire doit être racontée, racontée à nouveau et célébrée partout où quiconque célèbre la grandeur.

Roots of Fight a également créé des collections avec le combattant controversé de l’UFC Conor McGregor, la styliste célèbre Ilaria Urbinati, la société de production du comédien Kevin Hart Laugh Out Loud Productions et les domaines de personnages historiques tels que Rosa Parks, Maya Angelou et Malcolm X.