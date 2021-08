Wilmarie Negron d’EXATLON est arrogante arrogante ?

Wilmarie Colón / Exatlon États-Unis / Instagram Wilmarie Negrón d’EXATLON est arrogant arrogant ?

Quelques jours se sont écoulés depuis que Wilmarie Negrón a quitté la cinquième saison d’EXATLON, incapable de réaliser son rêve d’atteindre la finale, et au milieu des conversations qu’elle a eues avec les adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo, quelque chose qui, comme c’était Si prévu, il s’est révélé, c’est la renommée d'”arrogant” et même de “lourd” que le Portoricain a conquis auprès de nombreux téléspectateurs.

Et comme c’est déjà typique d’elle, l’ex-athlète des Participants n’a eu aucun scrupule à avouer si elle est réellement une femme superbe, une impression qui a laissé beaucoup.

La portoricaine a parlé avec ses fans, via un chat en direct sur son compte Instagram, et là, elle a révélé qui est le vrai Wilmarie Negrón, laissant plus d’un impressionné, pour le moins, tout en admettant que la critique de sa personnalité ne faisait que rire, car il assure qu’ils n’ont rien à voir avec sa vraie personnalité.

« En personne, je suis super simple, super humble. Vous savez que j’ai été surpris en partant et en arrivant et j’ai pu voir les messages la nuit et beaucoup de messages positifs que je vous remercie, mais j’ai aussi vu beaucoup de messages négatifs. J’ai vu beaucoup de mèmes et je ne pouvais pas arrêter de rire. Ils n’ont aucune idée du rire … que si Doña Florinda, que si la tante. Ils ne savaient pas quel surnom me donner, et ça m’a fait rire de voir ce genre de mèmes », a confié Wilmarie, qui n’a pas fini de se moquer des propos à son encontre.

« Concernant les messages négatifs, il y en avait beaucoup qui n’arrêtaient pas de rire. Mais je ne parle pas d’aller de personne à personne et de dire « hé, pourquoi dis-tu ça ? » Je savais qu’il y aurait des commentaires comme ça, car ce qui est beau pour toi est moche pour les autres. La beauté est relative et je sais que dans ce type d’émission il va y avoir des avis différents”, a ajouté l’ancien concurrent de l’équipe des Bleus.

Mais au-delà des rires que les railleries contre elle ont suscités et des accusations sur sa prétendue arrogance, Wilmarie a profité de l’émission pour envoyer un message fort à ses fans et détracteurs.

« J’aimerais porter un message, je ne sais pas, pour la personne qui veut le capturer ou qui veut l’appliquer dans sa vie. Dieu merci, je suis une fille qui a des valeurs inculquées incroyables. Depuis que j’étais petite, l’une des choses qu’ils m’enseignaient à la maison étaient des valeurs. Peut-être (Peut-être) que nous n’étions pas des gens d’argent, nous n’étions pas riches, mais nous étions riches en valeurs, ce qui est la chose essentielle qu’un être humain devrait avoir. Et l’une des choses qu’ils m’ont inculquées, c’est la confiance en moi. Je suis une personne très sûre d’elle, vous pouvez parler de moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, et j’aurai toujours très confiance en moi”, a déclaré le jeune portoricain.

“Mais le message que je veux faire passer, et s’ils veulent faire passer le mot, ou si vous faites partie des personnes qui mettent un message négatif et offensant, le message que je veux faire passer est qu’il faut faire très attention mon peuple avec les choses que vous écrivez. Dieu merci, je suis une personne sûre d’elle, mais c’est pourquoi il y a tant d’intimidation dans le monde, tant de personnes peu sûres d’elles, des personnes qui souffrent de commentaires négatifs “, a ajouté l’athlète, insistant pour demander aux gens de ne pas être cruels ou destructeurs envers les autres. .

«Nous devons être un peu plus prudents dans la façon dont nous nous exprimons, car il y a des gens qui sont sensibles à de tels commentaires. Il y a des gens qui souffrent. Dans mon cas, grâce au Seigneur, rien de tout cela ne m’affecte, je suis une personne super sûre, je sais que d’une manière ou d’une autre cela a affecté ma mère, je sais qu’elle était très triste, ma mère a beaucoup souffert. Ma mère a beaucoup pleuré en voyant ce genre de commentaires. Ma mère est une femme forte, elle sait que ce genre de commentaires peut exister, mais ils la blessent beaucoup, beaucoup de choses que les gens ont dites à mon sujet, et cela la blesse, car elle connaît le type d’être humain que je suis », Wilmarie a prévenu dans son entretien avec ses fans.

L’ancienne candidate d’EXATLON s’est défendue de ne pas être arrogante du tout et a réitéré son appel à ne pas ruiner les personnes faibles sur les réseaux sociaux avec des commentaires offensants et cruels.

« Il n’y a personne au monde qui me connaît mieux que ma mère, mes frères et les gens qui me connaissent et qui m’aiment. Mais le message que je veux faire passer est que nous avons plus de conscience et de considération sur les choses que nous écrivons, car il y a beaucoup de personnes vulnérables, beaucoup de personnes qui traversent de nombreuses situations, et ces commentaires peuvent les affecter beaucoup, émotionnellement “, a déclaré le portoricain, très convaincu.

«Nous avons vu des gens se suicider de façon drastique, parce qu’ils ne sont pas sûrs d’eux-mêmes, à cause des commentaires laids que les gens disent. Profitons davantage du spectacle Exatlon. C’est extrêmement beau, c’est pour unir les familles. C’est pour vous, en tant que téléspectateurs, de passer un excellent moment. N’humilions pas les gens, donnons-leur de la force. J’aimerais que chacun d’entre vous comprenne les choses que nous traversons », a conclu l’ancien athlète d’EXATLON.

