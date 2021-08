in

Wilmarie Negron / Instagram Wilmarie Negron fait pleurer une fille

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis que Wilmarie Negrón a été éliminée de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, et l’athlète portoricaine ne cesse de donner de quoi faire parler.

Et c’est que malgré le fait que beaucoup aient pris l’image que l’athlète des Contendings était une femme arrogante et parfois même arrogante, Wilmarie a montré qu’elle est une femme très simple et humble, prête à plaire à ses fidèles partisans.

C’est ainsi que la portoricaine l’a laissé voir, via son compte Instagram, où elle a partagé une vidéo dans laquelle elle montre comment elle a fait pleurer une fille.

Wilmarie a réalisé un rêve pour l’un de ses plus jeunes fans, en arrivant à sa fête d’anniversaire surprise, en faisant pleurer la fille d’émotion et en montrant son petit cœur.

La vidéo montre l’athlète des Bleus arrivant à l’événement organisé pour célébrer la jeune fille, lorsque la petite fille, mille fois surprise par une telle visite, fondit en larmes de bonheur.

Wilmarie, avec une grande humilité, a embrassé et gâté la fille, qui a eu le meilleur anniversaire de sa vie.

“Comme c’est agréable de réaliser le rêve de cette belle fille, qui me voyait à la télévision tous les jours”, a déclaré la Portoricaine, accompagnant la vidéo du moment émouvant qu’elle a partagé.

La star d’EXATLON, qui a également gagné l’affection de milliers d’adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo, a souligné l’importance avec laquelle il a assumé de devenir un rôle et un exemple pour les jeunes, au-delà de sa participation au concours, et a envoyé un message significatif.

« Je veux continuer à inspirer les enfants qui sont l’avenir de demain, ce dont ils osent rêver. Travaillez dur, étudiez et soyez de bons êtres humains. ♥ ️🙌🏻 #exatloneeuu #exatlon #exatlonestadosunidos #fans # Niñahermosa », a ajouté Wilmarie.

Les commentaires ont été immédiats, et après avoir partagé leur beau geste, ils ont rempli les réseaux de toutes sortes de commentaires, où ils ont loué le don des gens de l’athlète.

“Waooo k joli geste c’est pourquoi je t’admire”, “Wao Wil, comme tu es génial, fier que tu sois Boricua”, “C’est trop mignon et je ne suis pas surpris que tu aies fait quelque chose d’aussi doux❤️❤️👏👏” et « Tu es un grand être humain et un bon athlète », étaient quelques-uns des messages que Wilmarie a reçus pour son geste précieux.

Wilmarie a parlé en direct avec ses fans vendredi dernier de son passage à EXATLON, et là, la façon dont elle a parlé de Norma Palafox, son éternelle rivale, était frappante.

« J’admire trop Palafox. C’est une femme qui a vécu beaucoup, comme tout le monde le sait, la mort de sa maman. C’est une personne que j’admire, et à chaque fois qu’elle parle de sa mère, je reste là à l’écouter, car je suis aussi comme ça avec ma mère », a déclaré l’ex-concurrent. « Yo, je tire mon chapeau. Depuis que j’ai vu Exatlon dehors, Palafox, j’ai dit : ‘wow’. Elle est une femme. C’est une excellente athlète, un excellent être humain, une très bonne compétitrice, très forte ».

