Wilmarie Negrón parle de Norma Palafox : la déteste ?

EXATLON est en feu. Et avec seulement quelques jours pour que le public sache qui sera le champion de la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, les yeux de beaucoup sont rivés sur Norma Palafox, considérée comme l’une des plus fortes rivales de la compétition, et avec qui beaucoup des participants ont vécu certains moments qui ont suscité la controverse.

C’est le cas de Wilmarie Negrón, l’ancienne candidate des Contenders, dont la rumeur disait même qu’elle se moquait du footballeur et qui avait une attitude très arrogante et parfois même grossière pendant son passage au programme.

Et après son élimination cette semaine de la compétition, Wilmarie, déjà plus détendue et avec un changement de regard sur sa maison en Floride, a parlé ouvertement avec ses followers sur de nombreux sujets, parmi lesquels, ce qu’elle ressent vraiment pour Norma Palafox… et je ne sais pas était silencieux.

La star des Bleus, devenue une forte compétitrice, et qui, en plus de gagner aux fléchettes dans les réseaux, a également conquis le cœur de ceux qui l’adorent et la soutiennent, a répondu sans mâcher ses mots ce qu’il pense du footballeur mexicain, que beaucoup voir comme celui qui sera le gagnant du programme.

« Yo, je tire mon chapeau. Depuis que j’ai vu Exatlon dehors, Palafox, j’ai dit : ‘wow’. Elle est une femme. C’est une excellente athlète, un excellent être humain, une très bonne compétitrice, très forte”, a commenté Wilmarie sur un live Instagram, évoquant qui était son éternelle rivale au programme depuis son arrivée dans la saison 18 en renfort des Bleus.

“Chaque fois que je jouais avec elle, comme je l’ai dit dans mon discours final, cela faisait ressortir le meilleur de moi. Quand je l’ai accompagnée pour concourir, je me suis dit “‘attache ton pantalon, frappe-la avec tout’, parce que cette femme vient se battre”, a ajouté ouvertement la Portoricaine, à propos de laquelle elle a évoqué un autre détail qui l’a touchée.

« J’admire trop Palafox. C’est une femme qui a vécu beaucoup, comme tout le monde le sait, la mort de sa maman. C’est une personne que j’admire, et chaque fois qu’elle parle de sa mère, je reste là à l’écouter, car je suis aussi comme ça avec ma mère », a ajouté la Portoricaine depuis la tranquillité de son foyer.

Et en parlant de qui étaient ses plus grands rivaux, Wilmarie a inclus un autre nom.

“Qui peut-être vous n’avez pas considéré comme si fort, d’une manière ou d’une autre, on leur a donné l’objectif, mais si c’est à cause de leurs performances continues dans la compétition, pour moi, les deux plus forts sont Palafox (Norma) et Ana Parra”, ajouta-t-il l’athlète.

Mais laissant plus de monde sur le côté, il a assuré que dans l’émission il y avait une autre femme qui est devenue son pôle au sol à de nombreux moments et qui lui a donné de la force.

“Mirna. Mirna est ma sœur. Depuis mon arrivée, l’une des personnes qui s’est liée d’amitié avec moi dès le premier jour était Mirna. Avec Horacio, ils étaient mes deux frères, ce sont deux personnes que j’aime, que j’adore trop. Ce sont deux personnes adorables », a déclaré la Portoricaine dans son chat en direct avec ses abonnés sur Instagram. « Mirna m’a beaucoup aidé. Comme vous le savez tous, j’ai un caractère moyennement fort, car comme je vous l’ai déjà dit, à cause de beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie. Et j’avais besoin de cette douceur, et Mirna Almada m’en a injecté, et je lui en suis très reconnaissante ».

