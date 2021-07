Telemundo Wilmarie Negrón

La soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète », Exatlon États-Unis, se rapproche de plus en plus de la grande finale où nous rencontrerons les deux athlètes (un homme et une femme) qui traverseront ce dernier circuit dans le but de remporter la victoire et recevoir le prix ultime.

Mais sur cette route, à un peu plus d’un mois de la fin de la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive, les émotions des athlètes qui restent encore dans la compétition font surface. C’est que c’est un mélange de pression, de concentration, d’épuisement, et bien d’autres éléments qui font de ces guerriers des super-héros de chair et de sang, prêts à tout pour atteindre la gloire tant attendue.

Des rivaux sur les circuits mais… Des amis en dehors d’eux ?

Depuis le début d’Exatlon États-Unis il y a exactement cinq saisons, il a toujours été question de prétendues frictions entre les athlètes participants, mais en même temps, celles-ci ont été modérément démantelées par la production, en utilisant le dicton “rivaux sur les circuits mais amis en dehors d’eux”, ce qui s’est avéré ne pas être tout à fait vrai après que Chuy Almada, après avoir quitté la quatrième saison où il a de nouveau concouru, a révélé une série de frictions que son partenaire d’alors Isaiah Vidal avait avec le reste de l’équipe Contendientes.

Dans la cinquième saison, les commentaires n’ont pas échappé aux participants, faisant l’objet de rumeurs sur d’éventuels croisements entre eux, qui jusqu’à aujourd’hui n’ont pas été vérifiées, bien qu’il y ait un participant qui, depuis qu’il a rejoint la compétition en renfort, a réveillé toutes sortes de réactions, positives et négatives, des fans d’Exatlon aux États-Unis.

Wilmarie Negrón se moque de Norma Palafox ?

Bien sûr, nous faisons référence au membre de l’équipe Contendientes, Wilmarie Negrón, qui, bien qu’elle soit l’une des meilleures de la compétition, son attitude n’a pas imprégné le public qui, dans les réseaux, assure que Negrón manque d’humilité et de respect pour ses coéquipiers , allant jusqu’à présent au point de qualifier certains gestes de moquerie de sa part.

Dans la vidéo que nous allons partager ci-dessous, ils parlent de Negrón, de divers circuits ici, faisant une danse qui serait une sorte de parodie pour Norma Palafox, qui dès le début de sa participation a été caractérisée par cela. Ne le manquez pas ici !

Les adeptes de cette vidéo que nous avons partagée ont rapidement réagi à propos de la supposée « moquerie » de Wilmarie Negrón : « Et ça c’est une moquerie qui fait partie d’elle très mal, jusqu’à présent elle ne l’avait jamais fait, la seule qui a dansé comme ça c’est la norme. défendre ce que l’œil nu peut voir, que quand elle gagne c’est elle-même. ” Un adepte a déclaré, tandis qu’un autre a déclaré: “Ce n’est pas une lune, c’est en train de célébrer l’équipe de Triumph ANBOS.

Alors que de plus en plus d’adeptes indiquent que Wilmarie se moque soi-disant de Norma, d’autres assurent qu’il s’agit simplement d’une célébration lorsqu’il s’agit de marquer des points, ce qui est devenu très courant aux États-Unis d’Exatlon.

