Wilmer Font signe un nouveau contrat dans la Ligue coréenne

Le releveur vénézuélien, Police de caractère Wilmer, restera pour la saison 2022 dans le Ligue coréenne de baseball (KBO) ceci après avoir conclu un nouveau contrat avec le SSG Landers.

Selon des sources couvrant le KBO, le droitier vénézuélien Wilmer Font a signé un contrat d’un an et reviendra avec les SSG Landers lors de la saison 2022 de baseball sud-coréen, où il touchera un salaire de base de 1,1 million de dollars plus quelques bonus.

De plus, dans ce nouveau contrat, Font a reçu un bonus à la signature de 200 000 $, en plus du fait qu’il pourrait gagner un incitatif tout au long de la saison KBO du même montant, selon ce que l’on imagine de sa performance sur le monticule.

Font, 31 ans, ne reviendra pas dans les ligues majeures et aura en 2022 l’occasion de disputer sa deuxième année dans le KBO, une ligue où il a laissé une belle performance pour être sa première apparition.

Chiffres en KBO

Le droitier de La Guaira a affiché une fiche de 8-5 en 25 matchs avec les SSG Landers, une MPM de 3,46, un WHIP de 1,09 et un total de 157 retraits au bâton.

Expérience à Las Mayores

Il est bon de se rappeler que Wilmer Font a joué de 2012 à 2020 dans les ligues majeures, portant les uniformes des Texas Rangers, Los Angeles Dodgers, Oakland Athletics, Tampa Bay Rays et Toronto Blue Jays, ajoutant 96 matchs d’expérience dans le meilleur monde base-ball.

