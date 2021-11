Wilshere affirme qu’Arteta a résolu un gros problème pour lequel Arsenal a toujours été critiqué

Jack Wilshere a affirmé que Mikel Arteta avait finalement trouvé un moyen d’améliorer Arsenal dans un domaine clé sur lequel ils avaient déjà été critiqués, et a donné son verdict sur leurs quatre meilleures chances.

Arsenal ont rebondi de manière catégorique après un début de saison vraiment lamentable. Les Gunners ont perdu chacun de leurs trois premiers matches de championnat sans marquer de but. Depuis lors, Arteta a supervisé une série de neuf matches sans défaite en championnat, avec six victoires catapultant Arsenal dans les quatre premiers.

L’ancien milieu de terrain des Gunners Wilshere s’est entraîné avec le club pour maintenir sa forme physique alors qu’il cherche un nouveau club.

Et via l’Express, le joueur de 29 ans a affirmé que l’Arsenal d’Arteta avait montré qu’il ne pouvait plus être victime d’intimidation dans les matchs.

Depuis les dernières années du règne d’Arsène Wenger, les critiques ont affirmé que les Gunners peuvent être retardés par une approche physique. Selon Wilshere, la victoire de dimanche sur Watford a prouvé que ce n’est plus le cas.

« Le plan de match de Watford était de venir et d’essayer de les intimider presque et ils ont résisté à cela », a déclaré Wilshere.

« Dans le passé, les équipes d’Arsenal ont été interrogées lorsque des équipes leur ont fait cela – elles pourraient avoir raison. Un gros trois points pour eux.

À son retour à Arsenal, Wilshere a déclaré: «Je suis de retour à l’entraînement depuis cinq ou six semaines, c’est bien. Les garçons se débrouillent très bien, ils semblent avoir retrouvé une certaine forme.

« Une chose qui me frappe est le personnage parce que tout le monde sait qu’ils n’ont pas bien commencé la saison.

« Ils ont obtenu quelques résultats difficiles et maintenant ils semblent avoir trouvé un certain rythme, ce que veut le manager et ça va dans la bonne direction. »

Wilshere a ensuite rendu son verdict sur la capacité d’Arsenal à pénétrer dans le top quatre. Les Gunners ne sont actuellement qu’à deux points de la quatrième place et ont le net avantage d’avoir des mi-semaines libres, n’ayant pas réussi à se qualifier pour le football européen la saison dernière.

Néanmoins, Wilshere pense toujours que cela pourrait être un an trop tôt : « Je pense que ça va être serré.

«Arsenal montre la forme dont ils ont besoin maintenant pour se classer parmi les quatre premiers. Ce sera difficile cette année pour eux, ils doivent retourner dans une sorte d’Europe.

Le verdict d’Arteta sur la bataille Tavares contre Tierney

Pendant ce temps, Arteta a rendu son verdict sur la bataille de sélection en herbe de Nuno Tavares contre Kieran Tierney au lendemain de leur victoire à Watford.

La signature estivale de Tavares a excellé à chaque départ, donnant à Tierney une bataille surprise pour la place d’arrière gauche. Tavares a été sélectionné contre les Hornets dimanche malgré la disponibilité de Tierney.

En restant avec le jeune devant Tierney, Arteta a déclaré: « Eh bien, Nuno joue parce qu’il mérite de jouer.

« Il a été exceptionnel depuis qu’on lui en a donné l’opportunité, mais je ne peux rien dire de différent avec Kieran. C’est ce dont on a besoin. Deux joueurs de haut niveau qui élèvent le niveau dans la position.

« Kieran va aller avec l’Ecosse. Il s’entraînait à l’intérieur du stade aujourd’hui et il sera disponible.

