Wilshere affirme qu’il veut qu’Arsenal signe un joueur de 23 ans

in

Photo de Marc Atkins/.

Jack Wilshere a déclaré à talkSPORT qu’il emmènerait l’attaquante de Chelsea Tammy Abraham à Arsenal.

L’ancien ailier de Chelsea, Shaun Wright-Phillips, a ajouté qu’Arsenal avait besoin de ce buteur dans son équipe, mais s’est demandé si Abraham conviendrait à leur système.

7 signatures estivales les plus chères il y a 7 ans : où sont-elles maintenant ?

BridTV

3947

7 signatures estivales les plus chères il y a 7 ans : où sont-elles maintenant ?

839289

839289

centre

UCi9SqUCnW_flgsrl6_PRJFQ

HITC Sevens (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnh2dj4adpLKjpkVHNyIhe_Ao5FouSlZirlnc9GR=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Il semble que chaque été, Arsenal soit lié à un joueur de Chelsea, mais au moins cette fois, ce n’est pas un joueur vieillissant.

C’est ce que Wilshere et Wright-Phillips avaient à dire lorsqu’ils ont été interrogés sur Abraham, 23 ans, qui pourrait rejoindre Arsenal.

Sur la question de savoir s’il emmènerait Abraham à Arsenal : “Oui, je le ferais”, a répondu Wilshere. «Ils ont besoin d’un buteur.

Wright-Phillips a ajouté : « Arsenal ne joue pas comme Chelsea. Lorsque vous allez à certains endroits, vous devez essayer de vous intégrer dans ce système.

« A moins que vous ne soyez un Didier Drogba ou un Becks, ils ne vont pas changer le système à votre convenance.

« En ce moment, ils ont besoin de quelqu’un qui va leur marquer des buts. Ils jouent bien, ne marquent pas de buts et quelqu’un va de l’autre côté et marque. Ensuite, c’est le même vieil Arsenal.

Photo de Darren Walsh/Chelsea FC via .

Arsenal a déjà fait sa grosse signature cet été à Ben White et beaucoup craignent de ne plus éclabousser l’argent comme ça avant la date limite du 31 août.

Si tel est le cas, ce serait Arsenal typique, amenant un joueur à gros revenus vers le début de l’été, puis s’estompant – juste à temps pour que ces abonnements soient enregistrés !

Mikel Arteta a Pierre-Emerick Aubameyang comme l’un de ses principaux hommes, mais il ne s’est plus regardé depuis plus d’un an maintenant.

Alors que son complice, Alexandre Lacazette pourrait se diriger vers la porte de sortie cet été.