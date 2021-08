Wilshere affirme qu’un transfert de Tottenham pourrait affecter Arsenal, 32 ans

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Jack Wilshere a déclaré à talkSPORT que le transfert éventuel de Harry Kane de Tottenham à Manchester City pourrait affecter les chances de Pierre-Emerick Aubameyang de remporter le Soulier d’Or pour Arsenal.

L’agent libre a affirmé que malgré les difficultés d’Arsenal, il pense qu’Aubameyang, 32 ans, pourrait avoir une chance d’être le meilleur buteur de la Premier League avant la nouvelle campagne.

De superbes nouveaux maillots à l’extérieur pour CHAQUE équipe de Premier League

BridTV

3655

De superbes nouveaux maillots à l’extérieur pour CHAQUE équipe de Premier League

830621

830621

centre

13872

Ce prix Golden Boot se trouve actuellement sur le manteau de Kane parce qu’il n’a pas seulement terminé meilleur buteur la saison dernière, mais il était également le meilleur passeur.

Et s’il change Hotspur Way pour l’Etihad, alors Wilshere pense qu’un certain Kevin de Bruyne nourrissant Kane pourrait devenir un “problème” pour quelqu’un comme Aubameyang dans la course pour être le meilleur tireur.

Sur Aubameyang remportant le Soulier d’or : “Je pense qu’il peut le faire”, a déclaré Wilshere.

Il est alors suggéré à Wilshere qu’il ne pourra pas car il ne joue pas dans la meilleure équipe

“Eh bien, Harry Kane était le meilleur buteur (la saison dernière)”, a-t-il répondu. «Je pense qu’il doit jouer plus au centre s’il veut marquer autant de buts.

“Le seul autre problème qu’il a, c’est si Harry Kane va à Man City et qu’il a De Bruyne avec lui.”

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Aubameyang a déjà terminé meilleur buteur et a montré, quelle que soit l’indifférence d’Arsenal, qu’il peut rivaliser avec les meilleurs attaquants du pays.

Mais c’était il y a deux saisons car, au cours des 12 derniers mois, il a été l’ombre du joueur qui a renvoyé Mikel Arteta en FA Cup il n’y a pas si longtemps.

Et ce n’est pas comme s’il avait ressemblé à un animal rechargé en pré-saison parce que ces mêmes problèmes semblent toujours être là.

Si Kane peut terminer au sommet de l’arbre de l’attaquant dans une équipe en déclin de Tottenham, beaucoup redouteraient de penser à ce qu’il est capable de produire pour une équipe de Man City qui aura Jack Grealish et De Bruyne pour vous donner des chances.

Dans d’autres nouvelles, ‘S’ennuie’: Roy Keane claque un joueur de 40 millions de livres sterling lié à Tottenham dans un méga accord de transfert