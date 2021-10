Wilshere fait l’éloge d’un adolescent d’Arsenal qui « va se faire un nom »

Jack Wilshere a déjà désigné le jeune Charlie Patino comme joueur à surveiller à Arsenal.

Wilshere, de retour à London Colney après avoir accepté l’invitation à s’entraîner avec les Gunners de Mikel Arteta, a un œil sur Patino.

L’ancien international anglais Wilshere s’entraîne actuellement avec les moins de 23 ans alors qu’il cherche à se remettre en forme et à trouver un nouveau club.

Le joueur de 29 ans, qui est joueur autonome depuis son départ de Bournemouth à la fin de la saison dernière, s’entraînera également occasionnellement avec l’équipe première des Gunners et étudiera les approches d’entraînement.

Wilshere a regardé depuis les tribunes alors que les moins de 21 ans d’Arsenal ont gagné 4-3 à Newport lors du Trophée Papa John’s mardi.

Patino n’a pas joué après avoir fait ses débuts chez les moins de 19 ans en Angleterre la semaine dernière. Mais Wilshere est convaincu qu’un début en équipe première est à l’horizon pour le milieu de terrain central.

« Je le connais. Je l’ai vu jouer et c’est un bon joueur », a déclaré Wilshere à l’agence de presse PA.

«Il est évidemment encore très jeune et a beaucoup de développement à faire. Mais il est certainement celui dont tout le monde sur le terrain d’entraînement parle.

« Les joueurs de l’équipe première savent qui il est et c’est un bon joueur et un pour l’avenir à coup sûr. »

Wilshere a admis qu’ils ressemblaient à lui-même et à Patino, ajoutant: « Oui, il y a des similitudes.

« Il y en a pas mal mais c’est aussi un joueur différent et je pense qu’il est important que les gens le voient pour qui il est plutôt que de dire: » oh, c’est le prochain Jack Wilshere « .

« Il a certainement des qualités que je n’avais pas. Et il y a des choses sur lesquelles il doit travailler, mais il va se faire un nom à l’avenir.

Wilshere, parlant en tant qu’ambassadeur de la Utilita Kids and Girls Cup, insiste sur le fait qu’il reste concentré sur la remise en forme à Arsenal et ne s’attend pas à signer à nouveau pour le club.

Son accord court jusqu’à fin janvier et le verra faire ses premiers pas dans l’entraînement.

« C’est bon d’être de retour – d’abord à Arsenal mais aussi juste autour des joueurs », a-t-il déclaré.

« Avant, je m’entraînais seul. Cela apporte ses propres difficultés, donc c’est bien d’être entouré de joueurs de haute qualité.

«C’est juste jusqu’en janvier. Je me concentre juste sur le fait d’être aussi en forme que possible, de m’entraîner autant que possible et d’être à nouveau entouré de bons joueurs et d’apprendre d’eux et du manager et de voir où j’en suis en janvier.

« J’ai assisté à quelques matchs des moins de 23 ans parce que je vais commencer à les aider et à les entraîner. Et la meilleure façon d’apprendre à connaître les joueurs est d’aller les regarder jouer dans des matchs et d’en apprendre davantage sur eux.

Patron de l’académie d’Arsenal Par Mertesacker a joué aux côtés de Wilshere à l’Emirates Stadium et a joué un rôle dans la mise en place de l’arrangement temporaire avec son ancien coéquipier.

Louange à Mertesacker

Wilshere a salué le travail effectué par Mertesacker alors qu’il cherche à utiliser ses propres expériences pour aider les futures stars potentielles d’Arsenal, même si son objectif principal est de revenir au jeu.

« Per est un bon gars », a-t-il déclaré.

« C’était un bon coéquipier et il s’est très bien installé dans son nouveau rôle. Per est un organisateur, il était aussi sur le terrain.

« Il m’a assigné des tâches, des équipes à entraîner mais c’est ce que je veux faire donc j’ai hâte.

« C’est étrange parce que je me sens encore jeune, mais je me suis entraîné avec eux à quelques reprises. J’ai 12 ans de plus que certains d’entre eux, ce qui est très étrange.

« Mais j’ai hâte de les aider parce que j’ai marché sur leurs traces. J’ai fait cette marche de l’équipe de jeunes aux réserves à l’équipe première. Je les aiderai de toutes les manières possibles.

