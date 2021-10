Wilshere réagit aux actions d’Arsenal, 21 ans, après FT contre Brighton

in

Kelly Cates et Jack Wilshere ont félicité Emile Smith Rowe pour avoir donné son maillot à un jeune fan d’Arsenal après leur match nul et vierge contre Brighton samedi, comme il l’a dit à Sky Sports PL (21/02/21 à 19h50).

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a partagé que des moments comme celui-là font de lui un “favori des fans” et il comprend parce qu’il est un garçon Hale-End.

Cela a été une douzaine de mois exceptionnels pour Smith Rowe, qui, au cours des luttes d’Arsenal, n’a cessé de se renforcer.

Et même s’il n’a pas pu aider son club d’enfance à trouver le fond des filets au stade Amex, il était toujours l’un des meilleurs joueurs de son équipe.

Il pleuvait à verse sur la côte sud et un jeune fan a brandi une planche voulant la chemise de Smith Rowe et disant qu’ils avaient été «trempés».

Smith Rowe a accepté et a remis sa chemise au jeune supporter, et Cates et Wilshere l’ont félicité pour ses actions.

“C’est aussi un grand favori des fans, n’est-ce pas”, a déclaré Cates. «Il a en fait donné sa chemise. Tellement gentil qu’il le lui a envoyé tout lavé sous la pluie.

Wilshere : « Non, c’est un favori des fans. Il venait de Hale-End, comme Saka et moi-même et quelques autres.

“Je sais personnellement que lorsque vous avez cette relation avec les fans, cela vous donne vraiment confiance et il le montre.”

Compte tenu de la façon dont Smith Rowe a commencé la saison, certains auraient estimé qu’il méritait de gagner un appel en Angleterre.

Aaron Ramsdale et Bukayo Saka se préparent maintenant pour le devoir des Trois Lions et ils se joindront à St George’s Park la semaine prochaine.

Mais il semble que Ben White et Smith Rowe soient sur le point de regagner ou de gagner cette première place pour leur pays.

Smith Rowe est un talent naturel sur le ballon, un porteur de ballon expert, la capacité de jouer le jeu à son propre rythme, relie la défense et l’attaque, il n’y a donc aucune raison pour laquelle, s’il continue sa forme actuelle, alors il gagnera ‘ t obtenir un coup d’Angleterre très bientôt.

