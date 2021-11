Wilshere répond en un mot lorsqu’on lui a demandé s’il échangerait Klopp contre le manager d’Arsenal

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Jack Wilshere a déclaré qu’il n’échangerait pas le manager de Liverpool Jurgen Klopp contre l’homme de la pirogue d’Arsenal, comme il l’a dit à talkSPORT.

Le joueur de 29 ans, qui s’entraîne actuellement avec Arsenal, a également soutenu son club pour battre Liverpool samedi à Anfield.

Liverpool a été battu 3-2 par West Ham la dernière fois qu’ils étaient en action en Premier League et ils voudront maintenant éviter que l’équipe d’Arteta ne les dépasse dans le classement ce week-end.

Même s’il s’agit d’une grande demande, ceux du nord de Londres seront suffisamment confiants pour provoquer un bouleversement contre cette équipe de Liverpool qui marque gratuitement.

Wilshere pense que le score sera de 2-1 contre Arsenal, car il a clairement exprimé ses sentiments lorsqu’on lui a posé la question sur Klopp et Arteta.

« Jack Wilshere, si vous pouviez avoir Klopp au lieu d’Arteta, le prendriez-vous », a demandé le présentateur de talkSPORT.

Wilshere a répondu en disant: « Non. »

On lui demande alors « Et Pep ? » auquel il répond également à nouveau : « Non. »

Sur le score possible entre Liverpool et Arsenal ce week-end : « 2-1 Arsenal », a déclaré Wilshere. « Non, je ne le suis pas (parle avec le cœur). »

On pourrait affirmer que dans le football mondial d’aujourd’hui, Klopp est peut-être le meilleur entraîneur livre pour livre.

Certains pointeraient du doigt Pep Guardiola qui a fait un travail remarquable à Manchester City.

Mais l’homme sur la sellette d’Anfield, comme cela a été prouvé cet été, n’a pas dépensé de manière folle comme certains de ses rivaux managériaux.

Alors que Chelsea et les deux clubs de Manchester devaient dépenser gros cet été, Klopp n’a recruté qu’un seul joueur et il défie toujours ses rivaux pour le titre.

