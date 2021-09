Wilshire lance 13 index cryptographiques innovants avec l’aide de CryptoCompare et FT

Lundi 20 septembre, Wilshire, qui fournit plusieurs indices leaders du marché (tels que le FT Wilshire 5000), a annoncé qu’il avait lancé plusieurs nouveaux indices cryptographiques avec l’aide du principal fournisseur de données sur le marché des crypto-actifs CryptoCompare et de l’organisation de presse financière basée au Royaume-Uni. Financial Times (FT).

Vraisemblablement, Wilshire a choisi CryptoCompare comme partenaire en raison de la réputation de ce dernier pour la haute qualité de ses données de marché ainsi que de sa méthodologie unique et complète très respectée pour classer les échanges cryptographiques.

Les 13 nouveaux indices FT Wilshire répertoriés ci-dessous – 10 indices d’actifs uniques et trois indices d’actifs multiples – servent à agréger les prix des actifs numériques des échanges cryptographiques les mieux notés :

FT Wilshire Bitcoin Blended Price Index FT Wilshire Ethereum Blended Price Index FT Wilshire Cardano Blended Price Index FT Wilshire Dogecoin Blended Price Index FT Wilshire Chainlink Blended Price Index FT Wilshire Uniswap Protocol Blended Price Index FT Wilshire Bitcoin Cash Blended Price Index FT Wilshire Uniswap Protocol Blended Price Index Indice FT Wilshire Solana Blended Price Index FT Wilshire Litecoin Blended Price Index FT Wilshire Top5 des actifs numériques FT Wilshire Top5 des actifs numériques ex Bitcoin FT Wilshire Bitcoin & Ethereum Inde

Initialement, les données de tarification proviendront des sept échanges cryptographiques les mieux classés.

Tous ces échanges doivent être notés « A » ou « AA » par CryptoCompare et doivent avoir obtenu des notes globales d’au moins 70 au cours des 12 derniers mois, ce qui signifie que ces échanges doivent avoir « connaître votre client robuste (KYC) et anti- Les politiques de blanchiment d’argent (AML), ainsi que les processus de conformité légale et réglementaire et de diligence raisonnable.

Sur la base de l’édition d’août 2021 du rapport de référence sur les échanges de CryptoCompare, actuellement, les sept principaux échanges cryptographiques (par score total) sont Coinbase, Gemini, Kraken, CrossTower, Bitstamp, itBit et Luno.

De plus, selon le communiqué de presse, ces nouveaux indices seront publiés en temps réel et figureront parmi les données de marché du FT.

Mark Makepeace, PDG de Wilshire, a déclaré :

« Notre rôle est de fournir les outils et la stratégie nécessaires pour un accès sécurisé aux nouveaux marchés pour les investisseurs. À mesure que de nouvelles formes d’investissement numériques et l’adoption des technologies blockchain prennent forme, les services financiers auront besoin d’aide pour garantir que les investisseurs institutionnels aient un accès sécurisé et comprennent les moteurs de performance et de risque associés aux actifs numériques.

Charles Hayter, co-fondateur et PDG de CryptoCompare a déclaré ceci :

« Nous constatons un intérêt substantiel et croissant pour les actifs numériques de la part des investisseurs institutionnels. Depuis 2014, nous nous efforçons de développer une suite complète et fiable de données de marché pour offrir accès et transparence à cette classe d’actifs en croissance rapide. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le Financial Times et Wilshire pour fournir nos données de confiance sur les actifs numériques afin de créer ces produits innovants offrant aux investisseurs institutionnels de nouvelles possibilités d’exposition aux actifs numériques.

Et enfin, John Ridding, PDG du Financial Times, a déclaré :

« Les actifs numériques sont un secteur dynamique et en évolution rapide avec le potentiel d’avoir un impact considérable sur les services financiers et le secteur de l’investissement. Ils attirent l’attention d’un plus grand nombre d’investisseurs et de régulateurs. Il existe un besoin et une opportunité de fournir aux investisseurs et aux lecteurs des mesures, des actualités et des analyses faisant autorité. En tant que source de confiance mondiale sur les tendances et les innovations du marché, le FT soutient des données améliorées qui aident les lecteurs à comprendre les risques ainsi que les opportunités et éclairent leurs perspectives.