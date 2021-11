Wilson ball passe de Spalding à blâmer pour les effondrements de tir?

Le pourcentage de buts sur le terrain moyen de la ligue est en baisse dans la NBA jusqu’à présent cette saison. Paul George, et bien d’autres, ont une théorie pour expliquer pourquoi.

Les athlètes sont des créatures d’habitude et même le moindre changement peut interrompre tout leur flux. C’est pourquoi il était surprenant de voir que la ligue avait choisi de changer le fabricant officiel de la basket.

Wilson, qui a fabriqué les ballons de basket pour la ligue de 1946 à 1983, a remplacé Spalding en tant que fournisseur officiel de la NBA au début de la campagne 2021-22.

L’entraîneur de basket-ball Drew Hanlen a tweeté qu’il pensait que le changement avait eu un impact « ÉNORME » sur les joueurs. CJ McCollum des Portland Trail Blazers, qui est également le président de la NBPA, a suggéré que les joueurs sont actuellement en train de s’adapter au changement.

Paul George sur le ballon Wilson : « Il n’a pas le même toucher et la même douceur que le ballon Spalding. Vous verrez cette année. Beaucoup de mauvais ratés. Vous avez vu beaucoup de ballons aériens. » Moyennes de la ligue

.446 FG% (le plus bas depuis 2004)

.342 3PT% (le plus bas depuis 1999) pic.twitter.com/j2L8G9n82R – Ballislife.com (@Ballislife) 2 novembre 2021

Selon George, le ballon Wilson n’a pas le même « toucher » et la même « douceur » que les ballons de basket Spalding :

« Pas pour faire une excuse ou quoi que ce soit à propos du ballon, mais j’ai dit que c’était juste un basket différent. Il n’a pas le même toucher et la même douceur que la balle Spalding. Vous verrez cette année. Ça va être beaucoup de mauvais ratés. Vous verrez beaucoup de mauvais ratés. Je pense que vous avez vu beaucoup de ballons aériens jusqu’à présent cette saison. Encore une fois, pour ne pas mettre d’excuse ou de blâme sur le basket-ball. Mais c’est différent. Il n’y a pas de secret. C’est un basket différent.

Comme l’a noté Ballislife.com, le pourcentage de tir moyen de la ligue est en baisse jusqu’à présent.

Selon Basketball-Reference, les joueurs de la NBA ne tirent que 34,2% au-delà de l’arc (le taux le plus bas depuis 1998-99) et seulement 44,6% sur le terrain (le plus bas depuis 2003-04).

Mais ces chiffres sont un peu trompeurs et peuvent facilement être mal interprétés car les tailles d’échantillon sont très différentes. Les chiffres mentionnés ci-dessus sont ce qui a été calculé à la fin de la saison, pas après deux semaines.

La moyenne de la ligue de 3% n’est que de 34%, mais bien que cela puisse sembler très faible, la ligue a connu un démarrage lent auparavant. Comme @kmedved l’a découvert, 3% s’améliorent généralement au cours de la saison, nous devrions donc nous attendre à ce que ces # augmentent. pic.twitter.com/ylYfqI7QZz – Krishna Narsu (@knarsu3) 1er novembre 2021

Krishna Narsu a observé que la ligue sort presque toujours des portes lentement lors des tentatives à 3 points. Il est logique qu’il faille un certain temps pour entrer dans le vif du sujet après l’intersaison.

Par exemple, alors que la moyenne de la ligue était de 35,8% du centre-ville en 2019-2020, elle n’était en réalité que de 34,6% après les treize premiers jours de la saison. C’est juste un demi-point de mieux qu’au cours des treize premières journées de cette saison.

De même, alors que la ligue a tiré mieux que 35,0% sur 3 points en 2015-16 puis à nouveau en 2016-17, la moyenne de la ligue après treize jours a en fait été une saison plus élevée qu’elle ne l’était dans l’une ou l’autre de ces campagnes.

Ainsi, au fur et à mesure que la saison se poursuit, ne soyez pas surpris si la ligue progresse vers la moyenne. Est-ce que cela pourrait vraiment être un problème avec le ballon pour tout le monde si les Lakers de Los Angeles tirent leur plus haute marque à 3 points depuis 2013-14 ?

Une chose que je ne savais pas jusqu’à hier, c’est que la NBA a changé le ballon de Spalding à Wilson cette saison. Cela pourrait-il expliquer en partie la baisse des 3P % ? – Tom Bassine (@tvbassine) 2 novembre 2021

Pour ce qu’il vaut, le ballon Wilson a été expédié à « des centaines de joueurs » avant la saison pour obtenir leurs commentaires.

L’ailier du Miami Heat, Duncan Robinson, a déclaré que si vous lui donniez chaque balle, il serait «à mille pour cent» capable de faire la différence. Nikola Jokic a déclaré qu’il perdait parfois le contrôle lorsqu’il jouait.

McCollum a tweeté que ce n’est « pas la faute des balles » quand il rate des tirs et que la responsabilité incombe au tireur. L’ailier des Minnesota Timberwolves, Malik Beasley, est d’accord, déclarant aux journalistes que « ce n’est pas la balle » qui cause la crise.

Ce n’est pas la faute des balles si j’ai raté des coups lol. C’est la faute des tireurs. Pour mémoire https://t.co/pEQbYt3bVk – CJ McCollum (@CJMcCollum) 2 novembre 2021

Amin Elhassan, qui a travaillé pour plusieurs franchises NBA différentes, a déclaré qu’il savait que les joueurs « détestent » jouer avec de nouvelles balles et – même lorsque le sponsor était Spalding – ne pouvait pas attendre que chaque balle soit enfin cassée.

De plus, avec le changement de la façon dont les fautes sont appelées sur 3 points, les joueurs s’adaptent toujours à plusieurs nouvelles facettes du tir jusqu’à présent cette saison.

Dans l’ensemble, l’effondrement des tirs dans la ligue peut être attribué à beaucoup de choses, mais le changement de balle n’en fait pas nécessairement partie.

