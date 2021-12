Wilson, les Jets s’accrochent à Lawrence, les Jaguars 26-21

Zach Wilson a lancé une passe de touché et a couru pour une autre pour battre Trevor Lawrence, et les Jets de New York en désavantage numérique ont utilisé une position sur la ligne de but à la fin du match pour tenir le coup et battre les Jaguars de Jacksonville 26-21 dimanche.

Il s’agissait du quatrième affrontement entre les quarts recrue pris avec les deux premiers choix du repêchage – et la sélection n ° 2 est arrivée en tête.

À peine.

Après que le panier de 20 verges d’Eddy Pineiro a donné aux Jets (4-11) une avance de cinq points avec 1:47 à jouer, Lawrence et les Jaguars (2-13) ont récupéré le ballon – et ont eu une chance de gagner.

Une course de 26 verges par le choix n ° 1 a permis à la balle de passer au 5, et il a suivi avec une passe de 4 verges à Marvin Jones. Lawrence a dopé le ballon pour arrêter le chronomètre et en faire le quatrième et le match.

Mais la passe de Lawrence à Jones est tombée incomplète – et les Jaguars ont été appelés pour un changement illégal que les Jets ont refusé, renversant le ballon sur les downs. Les Jets avaient 20 joueurs sur la liste COVID-19 et ont joué sans l’entraîneur Robert Saleh parce qu’il n’a pas approuvé les protocoles après avoir été testé positif plus tôt dans la semaine.

Wilson a établi un record des Jets pour un quart-arrière avec 91 verges au sol, souligné par un score de 52 verges – la plus longue course d’un QB dans l’histoire de la franchise. Il était 14 sur 22 pour 102 verges par la passe, y compris une passe de touché au joueur de ligne offensive Conor McDermott.

Braxton Berrios a retourné un coup d’envoi de 102 verges pour un touché, et Michael Carter a couru pour 118 verges en 16 courses pour New York, dirigé par l’entraîneur des bouts serrés Ron Middleton en l’absence de Saleh.

La doublure argentée pour les Jaguars dans la défaite : ils ont créé un peu d’espace entre eux et les Jets pour le choix n ° 1 au repêchage de l’année prochaine.

Lawrence, la meilleure sélection en avril, était 26 sur 39 pour 280 verges pour les Jaguars, qui ont perdu le meilleur porteur de ballon James Robinson à cause d’une déchirure du tendon d’Achille au début du match.

Les Jaguars et les Jets ont chacun perdu des joueurs défensifs clés quelques heures avant le coup d’envoi, avec le secondeur de Jacksonville Myles Jack et le joueur de ligne défensive de New York Quinnen Williams placés sur la liste COVID-19.

Alors que les Jets menaient 16-15 au quatrième quart, Wilson a fait marcher New York sur le terrain avec une course intense pour se rendre au 1 après un attrapé de 2 verges par Carter.

Au quatrième essai, New York a tenté le coup – et Wilson a trouvé McDermott, qui était un tacle éligible sur le jeu, pour un touché pour donner aux Jets une avance de 23-15 avec 9:16 à jouer. McDermott a tendu la main et a sauté – ressemblant beaucoup à une extrémité serrée – pour descendre avec le ballon. Ses coéquipiers lui ont sauté dessus dans la zone des buts en guise de célébration.

Dare Ogunbowale, à la place de Robinson blessé, a répondu par un touché d’une verge avec 5:25 à jouer. Mais le lancer de Lawrence sur un essai égalisateur de 2 points est tombé incomplet.

Après que le placement de 21 verges de Matthew Wright ait mis Jacksonville en avance de 3-0, Wilson a donné l’avantage aux Jets avec sa course record à la fin du premier quart. Il a roulé sur sa droite pour échapper à un sac, a descendu la ligne de touche droite et est resté dans les limites tout en faisant une marche sur la corde raide autour des Jaguars 25 avant de terminer par une plongée dans la zone des buts.

Pineiro, à son troisième match avec les Jets après que deux autres botteurs aient eu du mal, a vu son essai de point supplémentaire bloqué par Adam Gotsis.

Lawrence a fait reculer les Jaguars sur le terrain, trouvant Laqon Treadwell sur 20 mètres sur le quatrième et le 1 des Jets 39. Quatre jeux plus tard, Lawrence a dirigé un gardien du 3, mais le ballon lui a été retiré des mains par Jason. Pinnock. Le joueur de ligne offensive Will Richardson a récupéré dans la zone des buts pour un touché, remettant Jacksonville en tête.

Les Jaguars sont allés pour 2 après une pénalité des Jets sur le point supplémentaire, mais la course d’Ogubowale a été arrêtée, ce qui en fait 9-6.

Le trajet a été coûteux pour les Jaguars, car Robinson est parti avec une blessure sans contact lors du transfert de Lawrence à Tavon Austin. Après avoir été examiné dans la tente médicale, Robinson avait une serviette drapée sur sa tête alors qu’il était transporté dans les vestiaires et exclu pour le reste du match. Robinson a terminé avec 10 verges en trois courses.

Berrios a aligné le coup d’envoi qui a suivi dans la zone des buts et l’a couru jusqu’au bout, redonnant l’avance aux Jets à 13-9. C’était le premier retour de coup d’envoi de New York pour un touché depuis Andre Roberts contre Green Bay en 2018.

BLESSURES

Jaguars : Outre Robinson, le LB Dakota Allen est parti avec une blessure à l’épaule au deuxième quart. … DE/OLB K’Lavon Chaisson s’est blessé à la cheville au quatrième quart.

Jets : C Connor McGovern et TE Trevon Wesco sont partis avec des blessures au genou au quatrième quart et ne sont pas revenus.

SUIVANT

Jaguars : Voyagez en Nouvelle-Angleterre, où ils ont une fiche de 0-8, pour affronter les Patriots dimanche prochain.

Jets: Hôte Tom Brady et le champion en titre du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers dimanche prochain.