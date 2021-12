Wilson marque, mais la course sans victoire de Newcastle se poursuit contre Norwich

Teemu Pukki a marqué un brillant volée du pied gauche alors que Norwich a tenu Newcastle à 10 pour un match nul à St James ‘Park.

Les Magpies sont tombés à 10 hommes au début, mais ont pris les devants grâce à l’attaquant Callum Wilson. Ils voulaient désespérément conserver leur première victoire de la campagne, seulement pour que Pukki intensifie et porte le score à 1-1 avec 11 minutes à jouer.

La première opportunité du match de Newcastle est venue du milieu de terrain Jonjo Shelvey. Il a reçu le ballon de Allan Saint Maximin mais ne pouvait pas réduire ses efforts.

Les Magpies ont été très désavantagés en raison du carton rouge de Ciaran Clark après seulement neuf minutes. Le dégagement du défenseur a touché Pukki, permettant à l’international finlandais de se précipiter vers le but.

Clark a ramené son adversaire juste à l’extérieur de la surface, forçant l’arbitre à un renvoi prématuré. Le coup franc résultant de Billy Gilmour a été repoussé par le gardien de Newcastle Martin Dubravka.

Eddie Howe a dû agir et a fait sortir l’ailier Ryan Fraser pour Federico Fernandez. Bien qu’il soit descendu à 10 hommes, Newcastle a montré une menace plus offensive que ses adversaires.

Saint-Maximin s’est éloigné de Gilmour avant de jouer à Joelinton. Il a frappé un premier effort qui s’est envolé juste au-dessus.

De l’autre côté, l’attaquant grec Christos Tzolis a envoyé un ballon dangereux devant le but de Newcastle. Josh Sargent a tenté de taper à la maison au deuxième poteau, mais l’ancien homme de Norwich, Jamal Lewis, a fait assez pour le rebuter.

Les 18 matchs de Ralf Rangnick en charge contre Klopp, Tuchel et les statistiques très contrastées

La star des Magpies, Joe Willock, a ensuite montré un bon jeu de jambes sur le flanc gauche pour s’éloigner de Max Aarons et Gilmour. Il a retiré le ballon pour Wilson, qui aurait dû faire beaucoup mieux avec son effort du pied gauche.

A la pause, le patron des Canaries Dean Smith a opté pour un changement de formation alors que le milieu de terrain Pierre Lees-Melou remplaçait Tzolis.

Joelinton pensait avoir remporté un coup franc pour l’équipe locale lorsque Lukas Rupp a laissé une jambe traîner à la 53e minute. L’arbitre Andy Madley a vu le contraire, et Norwich a cassé sur la contre-attaque. Sargent a centré pour Pukki mais a obtenu trop de puissance, ne laissant aucune chance à son coéquipier.

Cette décision de l’arbitre a exaspéré la foule de Newcastle et ils avaient plus de raisons de crier quelques minutes plus tard. Fernandez a remporté une tête dans la surface, qui a touché le bras levé de Gilmour à bout portant.

Après avoir vérifié l’écran VAR, Madley a pointé l’endroit. Wilson s’est avancé pour prendre l’énorme coup de pied au sol. Le gardien de Norwich Tim Krul a eu une grosse main sur l’effort, mais l’a vu sortir de la barre alors que Newcastle prenait une avance à la 61e minute.

Score de Callum Wilson pour Newcastle 👏 Tim Krul met la main sur le penalty, mais ce n’est pas suffisant pour empêcher les Magpies d’aller de l’avant !#PLonPrime #NEWNOR pic.twitter.com/Jl503MtMw3 – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 30 novembre 2021

Smith a répondu au premier but en faisant appel au jeune attaquant Adam Idah à la place de Sargent.

Saint-Maximin a montré son rythme dévastateur à la 70e minute sur la contre-attaque. Il a couru sur Grant Hanley mais n’a pu envoyer son tir qu’en haut et en large.

Norwich est revenu dans le match grâce à Pukki, peu de temps après que Miguel Almiron ait remplacé Saint-Maximin pour les hôtes. Dubravka a paré une croix de Gilmour, mais seulement dans le chemin de Dimitris Giannoulis. Il a ramené le ballon dans la surface, permettant à Pukki de tirer dans le coin supérieur de son pied gauche.

Lees-Melou avait une énorme chance de remporter le match dans les arrêts de jeu. Il a profité d’une erreur défensive et a couru à Dubravka, seulement pour voir son effort à bout portant sauvé par le pied du Slovaque.

Le tirage au sort poursuit la course sans victoire de Newcastle et les laisse en bas du tableau avec seulement sept points en 14 matchs. Norwich, quant à lui, dépasse Burnley pour se classer 18e. Ils sont à trois points de la sécurité avant les rencontres de mercredi soir.

LIRE LA SUITE: Newcastle a dit d’éviter l’homme de Liverpool en janvier alors qu’un expert souligne l’inquiétude de Howe